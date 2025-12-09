Lejos de casa, cerca del hogar: Las cajas de granadas de Elche viajan a una docena de países y más de 20 provincias españolas por Navidad

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche ha procedido este martes 9 al envasado de las 200 cajas de granadas que se enviarán, de forma gratuita, a las personas de la Comunidad Valenciana que residen en la Unión Europea o en otras comunidades autónomas dentro de la campaña El Nostre Nadal de la Generalitat Valenciana.

Las cajas de granadas de Elche viajarán a una docena de países de la Unión Europea donde destacan las peticiones para Alemania y Francia. En el ámbito nacional, las cajas llegarán a más de una veintena de provincias de la Península y Baleares. Todas ellas han sido solicitadas por familiares y amigos residentes en más de 30 municipios de Alicante, Valencia y Castellón.

El presidente de la DOP de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha señalado que se trata de “una de las acciones más emotivas y especiales de todas las que hacemos a lo largo del año”.

“Nos encanta regalar amor y felicidad y, sobre todo, hacerlo con un producto emblemático del territorio. Que la granada mollar de Elche sea la encargada de unir corazones y acercar distancias es todo un orgullo para el Consejo Regulador”.

Para Francisco Oliva, también “es una oportunidad excelente de llevar salud y el sabor de la tierra a las personas que están lejos, especialmente en unas fechas tan señaladas como la Navidad”.

UN PEDACITO DE HOGAR EN CADA CAJA

Cada envío incluye una postal que refleja el espíritu de esta acción. En ella se recuerda que la granada mollar de Elche conecta con la tierra, con los recuerdos y con las personas queridas; y que en cada caja viaja el orgullo de un territorio y el deseo sincero de que esta Navidad llegue acompañada de un pedacito de hogar.

Con esta acción, la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche refuerza su compromiso con el territorio, las personas y la promoción de un producto emblemático que forma parte de la identidad y la cultura de la Comunitat Valenciana.