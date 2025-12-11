Las ventas de aceite de oliva siguen fuertes y subiendo pero los precios en origen continúan bajando: «No existen razones que justifiquen la bajada»

La campaña de comercialización del aceite de oliva refuerza la fidelidad de los consumidores. En noviembre se han vendido, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, 117.000 toneladas (incluyendo importaciones), una cantidad que supera la obtenida en el mismo mes del año pasado, cuando fueron 101.000. Para UPA Andalucía, «esto refleja la fortaleza en la demanda y vuelve a demostrar que no existen razones que justifiquen la bajada en los precios en origen del aceite que se sigue produciendo, porque el mes pasado se vendió aceite virgen extra por encima de los 4,5 euros y, esta semana, las cotizaciones se encuentran en 4,3″.

El secretario general andaluz de la organización agraria, Jesús Cózar Pérez, destaca: “El segundo mes de la campaña de comercialización afianza la magnífica línea de ventas que llevamos desde el año pasado. Una vez más comprobamos cómo el consumidor se mantiene fiel a la grasa vegetal más saludable que existe, que consolida las salidas entorno a la media del año pasado. De seguir en esta línea volveremos a encontrarnos, al final de la campaña, que venderemos más aceite de oliva del producido”, afirma.

Jesús Cózar Pérez lamenta que el precio en origen haya sufrido un ligero descenso cuando “sin razones que lo justifiquen” porque “las lluvias que han venido estas últimas semanas han mejorado la imagen del campo, pero el aceite ya está hecho, y comprobamos que la cosecha va a ser más baja, incluso, de la prevista por los aforos. De ahí que insistamos en que los precios en origen deben estabilizarse en los 5 euros para garantizar la rentabilidad en el olivar tradicional”.

Los datos de la AICA en el mes de noviembre señalan una producción de 250.641 toneladas, unas existencias totales de 386.690 toneladas, que se reparten en 134.598 en mano de envasadores y operadores; 251.037 toneladas en las cooperativas y almazaras y 1.055 toneladas en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero.