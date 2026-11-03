Las ventas de aceite de oliva caen un 6% en la campaña 2025-2026, según la industria y pese al tirón al alza del último trimestre

Las ventas de aceite de oliva han sumado 281,1 millones de litros en el acumulado final de la campaña 2025-2026, lo que supone una caída del 6,18% respecto a la anterior, según la patronal de la industria Anierac.

La Asociación nacional de industriales envasadores y refinadores de aceites comestibles (Anierac) ha señalado este martes que en el tercer trimestre de 2026 las ventas de aceite de oliva han ascendido a 72,6 millones, el 13% más que en el segundo trimestre.

Sin embargo, esta recuperación trimestral se produce dentro de una «campaña más contenida», en un contexto de consumo «condicionado por la evolución de los precios», como se aprecia en el balance global, ha afirmado en una nota el director de la patronal, Primitivo Fernández.

En el conjunto de todos los aceites, las ventas han alcanzado los 679 millones de litros en la campaña 2025-2026, un 4,95 % menos que en la anterior.

Entre los aceites de oliva, el mayor volumen ha correspondido al virgen extra, con 131 millones de litros acumulados y un descenso del 8 %; seguido de 90,52 millones de litros de «suave» (-1,17 %) y 27,63 millones de litros de «intenso» (-14,45 %).

El aceite de oliva virgen, con 31,98 millones de litros (-3,96 %), también ha mostrado una tendencia a la baja respecto a la campaña anterior.

El aceite de orujo de oliva ha sumado 18,88 millones de litros, lo que supone un descenso del 9,74 %, mientras que los aceites vegetales han alcanzado los 378,98 millones de litros, el 3,75 % menos.

En este apartado, el aceite de girasol ha acumulado 328,13 millones de litros, un 4,33 % menos de ventas que en la campaña anterior.

Solo entre julio y septiembre, los envasadores de Anierac han comercializado 169 millones de litros de aceite en general, un aumento del 6,6 % respecto al trimestre anterior, por la recuperación de los aceites de oliva y el avance de los vegetales.