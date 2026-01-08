Las tractoradas en España cogen fuerza, sobre todo en Cataluña, contra un pacto UE-Mercosur que se decide este viernes con Francia en contra

Las tractoradas convocadas este jueves por la asociación Unaspi contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur han cogido fuerza en distintos puntos del país conforme ha avanzado el día, si bien destaca el corte de vías de tráfico en varias zonas de Cataluña incluido el acceso al puerto de Tarragona. Los agricultores españoles, como en numerosos países europeos, intentan frenar con estas movilizaciones que se rubrique este viernes 9 el acuerdo, del que Francia ya ha anunciado oficialmente que no firmará.

Las movilizaciones españolas han sido especialmente conflictivas en Tarragona, donde la asociación agraria Revolta Pagesa, en unidad de acción con Unaspi, realizó los primeros cortes a las 3.00 de la madrugada y ya hay hasta diez puntos de la red viaria catalana afectada con cortes en una u otra dirección o en ambos sentidos.

A esta hora destacan las tractoradas en la AP-7 -en varios puntos de la provincia de Girona como Vilamorell y Vilademuls en sentido a Francia-, también en la A-2 a la altura de Golmes y Bell-Lloc d’Urgell (Lérida), en la N-230 en Les Bordes (Lérida) o el bloqueo en zonas de acceso al puerto de Tarragona que, por el momento, transcurre sin incidentes.

Una de las intenciones de los agricultores fue cortar también la frontera con Francia en coordinación, al otro lado, con el sindicato agrario francés Coordinación Rural, según han apuntado a Efeagro desde Unaspi.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha pedido «responsabilidad» a los agricultores para «minimizar los daños» que pueden ocasionar las protestas.

Ordeig ha expresado al mismo tiempo su respeto hacia las manifestaciones y ha asegurado que las asociaciones han comunicado previamente los cortes de carreteras que preveían hacer y «están haciendo las cosas bien».

Además, los tractores están dificultando la circulación en la A-2 a la altura de Guadalajara, mientras que Unaspi también ha informado a través de sus redes sociales de la celebración de una tractorada en los accesos a Zamora y en algunas carreteras secundarias de la provincia de Soria mientras en Pamplona se lleva a cabo una movilización entre El Sadar y la céntrica plaza de Merindades, en ese caso convocada por la asociación agraria Semilla y Belarra.

A lo largo de esta jornada y de mañana viernes están previstas más concentraciones y tractoradas en las provincias de Burgos, Segovia o Valencia.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, ha avanzado que se mantendrán en «pie de guerra» si el viernes o en los próximos días se firma dicho acuerdo de libre comercio.

EXTREMADURA VIVIRÁ SUS PROPIAS TRACTORADAS LOS DÍAS 16 Y DE 23 ENERO TRAS UN ACUERDO DE TODAS LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS

Por su parte, las organizaciones agrarias representativas de Extremadura (Unión Extremadura, APAG Extremadura Asaja UPA-UCE y Asaja Extremadura) volverán a sacar sus tractores a la carreteras los días 16 y 23 de enero para protestar bajo una misma bandera, blanca y sin símbolos, contra decisiones políticas como el acuerdo de Mercorsur o la reforma de la PAC y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Las tractoradas han sido presentadas esta tarde en Mérida por los representantes de estas organizaciones agrarias, que lo justifican en la falta de acción y contundencia de las diferentes administraciones para «mandar a los corrales» algunas de estas decisiones que comprometen el futuro del campo extremeño, que aseguran vive una “situación insostenible” que pone en serio peligro la viabilidad y continuación de las explotaciones familiares agrícolas y ganaderas y, por tanto, agravará el despoblamiento de nuestras zonas rurales

(Fotos de incidentes de Tarragona: Rac1)