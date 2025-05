Las tormentas arrasan miles de hectáreas de cultivo: «las pérdidas serán millonarias» y piden convocar la Mesa de Adversidades Climáticas

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado al Ministerio de Agricultura la convocatoria urgente de la Mesa de Adversidades Climáticas tras constatar graves pérdidas en más de 120.000 hectáreas de cultivos de fruta de hueso y de pepita, frutos secos, viñedo, cereales, olivar y cítricos tras las últimas tormenta de pedrisco. También se han constatado retrasos en siembras como patata, maíz, remolacha, tomate para industria o tabaco, lo que se traducirá en un incorrecto desarrollo del cultivo.

Las tormentas han sido generalizadas en un gran porcentaje de comunidades autónomas, siendo el granizo el fenómeno más dañino. UPA ha explicado que los daños estarán muy por encima de las cifras que maneja Agroseguro –que ha limitado a 80.000 las hectáreas afectadas–. En España, el nivel de aseguramiento es muy desigual en función del cultivo a que hagamos referencia:

Nivel de aseguramiento por cultivo Frutales 84% Cítricos 44% Frutos secos 32% Cereza 45% Olivar 13% Herbáceos 68% Uva de vinificación 56% Caqui 74% Uva de mesa 78%

UPA denuncia que, especialmente en cultivos como frutos secos, cereza o uva de vinificación, los daños serán considerablemente mayores que los cubiertos por las pólizas de seguros agrarios. Los factores que explican este bajo nivel de aseguramiento son muchos y diversos, pero desde UPA recuerdan que deben seguir abordándose y solucionándose, para adaptar los seguros a la realidad del campo y posibilitar la contratación de más pólizas.

La organización agraria UPA relaciona estas tormentas con el cambio climático: “Estamos pasando de años con las peores sequías de la historia a una primavera con fenómenos extremos terribles para la agricultura”, señalan ants de pedir la reunión de la Mesa de Adversidades Climáticas. Es imprescindible que el sistema de seguros agrarios se adapte a esta nueva situación, considerando estos daños achacables al cambio climático de los siniestros que podríamos considerar “normales”, defienden.

INFORME UPA: DAÑOS DE LAS TORMENTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Murcia

El pasado día 8 se produjo una tormenta de granizo intenso en el noroeste de la región de Murcia que afectó a alrededor de 1.500 hectáreas de cultivo. Entre los cultivos afectados están unas 800 hectáreas de frutales y unas 200 de cultivos de almendro de secano y viñedo.

Los daños en frutales son de tal intensidad que se da por perdida la cosecha de este año y además al existir graves daños en madera peligra la cosecha del año que viene, ya que se han de llevar acabo podas muy severas para eliminar las maderas rotas y necrosadas por heridas del pedrisco, los municipios afectados son Yéchar, pedanía de Mula, La Puebla, pedanía de Mula, Campos del Río, zonas de Alguazas y Archena.

En las zonas afectadas los daños en cosecha son del 100% y en zonas muy extensas con graves daños en madera que ponen en peligro la cosecha de 2026. En algunas zonas del trayecto de la tormenta se llegaron a alcanzar los 15 centímetros de espesor de pedrisco.

El pasado día 10 de mayo de 2025, se produjo un tren de tormentas, que afectaron al municipio de Jumilla y algo de Yecla, con una zona afectada aproximada de 40.000 hectáreas, llegaron a repetir tormenta en la misma tarde hasta cuatro veces y con mucha intensidad, la zona frutícola afectada comprende entre las 6.500 y 7.000 hectáreas de cultivos variados de hueso y pepita, con una intensidad también del 100% de las cosechas del año, y con graves daños en madera que ponen en peligro la próxima cosecha del año que viene.

Tenemos otras 23.000 hectáreas de cultivos de secano afectados, sobre todo almendro y viñedo, con grado de afección del 100% para la cosecha del este año en la mayoría de la superficie y a esto sumamos los daños en madera para la próxima campaña.

En cuanto al grado de aseguramiento decir que en frutales está alrededor del 80% para pedrisco, pero nos preocupa cómo se van a cuantificar los daños en madera y la posible pérdida de cosecha del año que viene, y en cuanto a los cultivos de almendro y viñedo el aseguramiento es muy bajo, por causas de las condiciones del seguro y la falta de cobertura de estas líneas, a lo que hay que sumar la caída de renta de estos cultivos en los últimos tres años debidos a la sequía.

No olvidar también la situación que van a vivir algunas cooperativas de las comarcas afectadas que se quedan sin producción alguna para trabajar y que por lo tanto supone una carga adicional a los agricultores para mantener una estructura productiva sin actividad.

Extremadura

Ha habido zonas afectadas por granizo, lluvias intensas y se han producido daños debido a estos eventos climáticos, si bien aún no se pueden aportar cifras de pérdidas.

Ha habido más de 1.000 hectáreas de fruta de hueso afectadas por el granizo.

En cuanto a la ciruela hubo problemas iniciales en la floración esperándose una reducción del 40% en las variedades más tempranas debido a la falta de cuajado.

En cuanto a la cereza, de momento la cosecha de las variedades más tempranas viene retrasada, sale poca cantidad, debido a las lluvias.

En tabaco y tomate de industria, la climatología adversa ha impedido realizar las plantaciones, lo que se traducirá en un retraso en el ciclo de desarrollo del cultivo y, previsiblemente pérdida de producción.

Comunidad Valenciana

El granizo ha hecho mucho daño. Hay daños del 40%, 50% y 100% en las zonas de El Villar, Los Serranos y la Olla de Buñol. Principalmente se han visto afectados los cítricos, el viñedo y la fruta de verano. Granizó el 8 el mayo y volvió a granizar el 10 de mayo.

Ha afectado tanto a la fruta tardía como, en el caso de los cítricos a la cosecha de 2025-2026 que se encontraba en tamaño guisante y ha sido dañada y derribada del árbol. Nos transmiten la preocupación de que, cuando el peritaje se realiza días después, la caída de estos frutos pequeños los peritos la achacan a “caída natural” cuando son debidas al fenómeno meteorológico.

Andalucía

Las zonas perjudicadas se encuentran en Almería. Por un lado, en la zona de Chirivel se han visto afectadas 200 has de cereal (cebada) que se encontraba ya espigada.

Los daños más importantes en almendro se han producido en la zona de Vélez-Rubio y Chirivel, siendo afectadas por el granizo unas 1.000 has En la zona de Albox, han resultado dañados olivar y cítricos dedicados al autoconsumo.

Castilla-La Mancha

Ha habido tormentas de pedrisco fuertes e intensas.

En las zonas de cereal afectadas los daños han sido importantes, del 70-80% debido a que les ha pillado ya con las espigas desarrolladas. También se han visto afectadas leguminosas y proteaginosas. Ha sido en zonas de Albacete (Almansa, Hellín), en dirección hacia Jumilla.

Por las fechas ha pillado a todos los cultivos desarrollados. En la zona de Hellín se han producido daños en la fruta. Se han visto afectadas también zonas de Toledo, Madridejos, Tembleque y Corral.

Señalan que sería interesante disponer de datos de los partes de Agroseguro y tener en cuenta que la contratación del seguro no es del 100%, por lo que las hectáreas afectadas pueden ser hasta el doble de lo registrado por los partes de Agroseguro.

Castilla y León

Se ha producido algo de daño por pedrisco en un par de comarcas de Soria.

En relación a los problemas generados por las lluvias ha provocado retraso en las siembras en patata, maíz y remolacha.

Destacan también los problemas de hongos y enfermedades provocadas por el exceso de humedad. Está habiendo importantes problemas con royas en el 100% de los cultivos de cereales. Se realizan tratamientos, pero no están siendo lo suficientemente efectivos.

Aragón

El granizo ha afectado al cereal en comarcas de todas las provincias.

Hay problemas en el cuajado por las lluvias sobre todo con el melocotón y la nectarina. Estiman que habrá una reducción en la producción en todas las frutas de hueso, excepto en la cereza, no hablamos de una gran reducción, pero si hay disminución. Esperan que este año puedan hacer calibres grandes.

La cosecha en melocotón amarillo se presenta muy irregular.

Hay mucho miedo con las tormentas, que puedan echar todo a perder. Indican que en la zona de Matarraña han caído granizos de 3 cm de diámetro.

En cuanto a la ciruela se espera una cosecha más o menos normal para las variedades que se cultivan en la zona.

Están muy pendientes de la evolución de los daños por abolladura y monilia (han tenido 6 semanas de lluvias continuas, ha sido muy difícil tratar y los tratamientos además son menos efectivos).

Este último fin de semana hay zonas de Huesca donde la cereza se ha visto afectada.

Galicia

En la Comarca da Limia (Ourense) las parcelas están anegadas y no se puede entrar en ellas. Provoca retraso en la campaña de patata y cereal que a día de hoy no se realizó ni tareas de preparación ni siembra. En la poca superficie que ya estaba sembrada no van a salir adelante los cultivos.

En las solicitudes de la PAC se está indicando el cultivo previsto. A 31 de mayo no va a poder saberse si van a poder entrar en las parcelas y seguir el plan de cultivo previsto.

En los controles por monitorización no van se van a identificar los cultivos declarados para el período de verano.

En caso de que modifiquen su declaración, si indican barbecho incumplirán los requisitos de diversificación que es la modalidad elegida mayoritariamente para acreditar el cumplimiento de la BCAM 7. Es necesario flexibilizar la PAC.

Maíz forrajero en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra (Deza): el ensilado de hierba de principios de primavera no es de calidad porque se tuvo que realizar en los escasos momentos de tregua entre borrascas. La campaña de siembra del maíz forrajero se está retrasando porque muchas parcelas están encharcadas y no se puede meter la maquinaria.

DO Ribeiro (Vino): En una parroquia hubo un fenómeno de granizo.

La Rioja

Previa a las granizadas de estos días ya ha habido tres granizadas anteriores.

Daños importantes en la fruta de hueso en la zona del Ebro, aunque aún tienen que evaluar los daños producidos el fin de semana. Se ha visto afectada nectarina, melocotón, ciruela, paraguayo, cereza. Señalan como términos afectados El Escobar, Estajaos, Tueros.

La fruta de pepita, pera cultivada en el Ebro también se ha visto afectada (Rincón de Soto).

Cataluña

Se señalan los daños provocados por el granizo, siendo estimadas 30.000 has afectadas, según datos oficiales.

Desde Lleida comunican 40.000 has afectadas con distintos grados de daños.

Recordar, que más allá de las reducciones de cosecha debidas a fenómenos meteorológicos, el sector está asistiendo a la sustitución de sus plantaciones por olivar y almendro en intensivo.

Madrid

Se han producido fenómenos de granizo en zonas de cereal, pero sin daños importantes por el estado en que se encontraban las espigas. Por otro lado existe un red antigranizo que les protege en gran medida.