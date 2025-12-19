Las protestas se suceden: anuncian una gran tractorada en Madrid para el 11 de febrero de 2026 para frenar las políticas contra el campo

Unión de Uniones ha anunciado este viernes 19, en el marco de la concentración celebrada frente al edificio de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, una gran tractorada el próximo 11 de febrero, cuando volverán los tractores a las calles de la capital para denunciar la crítica situación que está atravesando el campo y las decisiones políticas que, pese a ello, van en contra del sector.

Unión de Uniones ha señalado que, tanto los recortes anunciados de la PAC, como los acuerdos comerciales que se están cerrando en Bruselas, saltándose sus propios principios democráticos en el acuerdo UE-Mercosur, están creando un punto de inflexión y desmantelando el sistema agrario europeo, con la complicidad de sus estados miembros.

La organización denuncia una pérdida de competitividad y de soberanía alimentaria y una Europa débil incapaz de negociar reglas que defiendan a los productores europeos. «Los políticos no sólo están arruinando el presente de nuestras explotaciones, sino que están robándonos también el futuro porque así no hay quien tome el relevo de nuestra actividad», denuncia Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

«Con lo que se está decidiendo sobre la PAC en Bruselas a los agricultores y ganaderos nos van a poner en el vagón de cola de las prioridades, olvidándose de que todo el mundo tiene que comer de lo que producimos», ha añadido.

CRITICAS A “TODOS LOS PARTIDOS QUE EN ESPAÑA DICEN DEFENDER AL CAMPO Y LUEGO TIENEN OTRO DISCURSO DISTINTO A LA HORA DE TOMAR LAS DECISIONES EN EL PARLAMENTO EUROPEO»

Igualmente, ha criticado que, en los acuerdos comerciales, no solo está Mercosur en sus protestas, sino también resalta cómo Europa tampoco consiguió negociar con Trump, bajando la cabeza a los chantajes del mandatario estadounidense aceptando unos aranceles del 15%.

Unión de Uniones pone el acento en la responsabilidad de la Comisión Europea y en la complicidad de los Estados miembros para aprobar estas medidas claramente lesivas para el sector, «pero también en todos los partidos que aquí en España dicen defender al campo y luego tienen otro discurso distinto a la hora de tomar las decisiones en el Parlamento, la Comisión o el Consejo».

Por eso, la organización ha anunciado la celebración de una gran tractorada para el próximo 11 de febrero, con todos los temas que preocupan al campo que, «son muchos y pueden ser más», ha asegurado el coordinador estatal. Entre ellos destaca el mal funcionamiento de la cadena alimentaria y los precios en origen, el impacto de la sanidad animal, la falta de apoyos al relevo generacional y, por supuesto, los recortes de la PAC, tratados comerciales y la falta de cláusulas espejo.

Será el acto en el que desemboquen las movilizaciones que ya se han dado a nivel territorial en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León y las que están programadas en otros territorios para las próximas fechas, como Cataluña, Castilla La- Mancha o Asturias.