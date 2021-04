Las protestas no son solo por la PAC: CLM saldrá a la calle ante la falta de respuestas por Filomena y la plaga de conejos y fauna silvestre

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se ha reunido este miércoles 27 con la Consejería de Agricultura para presentarle sus propuestas de medidas por el temporal de nieve Filomena y por los daños provocados por la plaga de conejos y fauna silvestre. La organización ha planteado ayudas directas para la recuperación de los olivares, un plan especial para las cooperativas, reformas en el seguro agrario y actuaciones contra la sobrepoblación de conejos y compensación de daños. La organización, ante la decepcionante la falta de concreción de Agricultura a estas alturas, valorará la convocatoria de nuevos actos de protesta, tal y como hiciera el pasado 23 de marzo en la Caravana por la supervivencia del campo.

Transcurridos casi cuatro meses desde que se produjo el temporal Filomena que ha provocado pérdidas ruinosas para los agricultores de cerca de 50.000 hectáreas de olivar en la región, de las cuales del orden de unas 20.000 con daños al 100%, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha aún no tiene decidido si pondrá en marcha ayudas para los afectados.

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, a su salida de la reunión mantenida ha expresado su decepción por la falta de concreción acerca de las intenciones de la Consejería de Agricultura para tomar medidas.

La organización ha planteado en un documento sus propuestas sobre ayudas directas para la recuperación de los olivares en cuantía variable en función de los daños y el coste de las operaciones a realizar, así como medidas de alivio para las cooperativas «pero dicen que aún lo tienen que pensar» se lamentan desde la organización. Mediados de mayo sería la fecha en la que la Consejería se ha comprometido a comunicar a Unión de Uniones una decisión.

También han pedido que se tramite ante la Administración Central rebajas fiscales y una reforma del seguro agrario de olivar para hacerlo atractivo y útil a los agricultores.

La Consejería ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones; como flexibilidad en la aplicación de las normas de condicionalidad para la catástrofe no repercuta en las ayudas PAC de este año, la propuesta de una ayuda asociada al olivar de bajo rendimiento en la futura PAC reformada o la ampliación de la línea de apoyo a la apicultura.

ANTE LA FALTA DE RESPUESTAS VOLVERÁN A PROTESTAR PORQUE “SI SE LO VAN A PENSAR DURANTE UN MES, VAMOS A INTENTAR QUE NO SE LES OLVIDE»

«Cosas que son positivas» apuntan desde la organización «pero, salvo la primera, las otras son independientes de Filomena y siempre estamos hablando, además, de dinero de Bruselas, no de apoyos regionales».

En relación a la plaga de conejos, y también otra fauna salvaje, que afecta ya de manera grave a un tercio de los pueblos de la región, la Consejería de Agricultura traslada la responsabilidad a la de Desarrollo Sostenible, una respuesta que no satisface a la organización porque «el problema de estos conejos -que no son autóctonos, que son híbridos introducidos- está en nuestros cultivos herbáceos y leñosos y quien lo sufrimos somos los agricultores y Agricultura no puede desentenderse».

Tras la decepcionante reunión mantenida, Unión de Uniones valorará la convocatoria de nuevos actos de protesta, tal y como hiciera el pasado 23 de marzo en la Caravana por la supervivencia del campo. «Si se lo van a pensar durante un mes» señalan «vamos a intentar que no se les olvide». La organización considera que razones más que de sobra para volver a sacar de forma contundente los tractores a la calle y desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se manifiestan abiertos a negociar con el resto de organizaciones de la región, si están dispuestos, a una unidad de acción para reivindicar soluciones para los profesionales del campo, tanto en los asuntos que se han planteado, como Filomena y plaga de conejos y fauna silvestre, como en otros ámbitos