Las principales Denominaciones de Origen salvan la vendimia con un resultado mejor del esperado

Tres de las principales denominaciones de origen (DO) de vino español, Rioja, Ribera del Duero y Rueda, han salvado la vendimia de este año con un resultado que se aleja de los malos augurios que han acechado a esta campaña, y dan cuenta de una producción final mayor de la esperada y de una uva de alta calidad.

Representantes de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja y de las DO Ribera de Duero y Rueda han hecho balance para Efeagro sobre el desarrollo de la vendimia, que comenzó pronto debido a las altas temperaturas pero que se fue prolongando en el tiempo a causa de la desigual maduración de las uvas.

Con el paso de las semanas, las bayas mejoraron en cantidad y calidad, gracias fundamentalmente a las lluvias de finales del verano.

De esta forma, estas tres denominaciones de origen se han alejado del pronóstico general para toda España, que de acuerdo a las organizaciones agrarias acusará la prolongada sequía y las olas del calor de la primavera y ofrecerá unos de 36 millones de hectolitros de vino, frente a casi 40 millones de 2021.

BUENA MADUREZ FENÓLICA EN RIOJA

La vendimia en la DOCa Rioja ha sido una «montaña rusa», expresa el director técnico de la DOCa Rioja, Pablo Franco, que habla de un comienzo caluroso y seco, de baja producción y recogida selectiva de la uva, y un final con unas condiciones climáticas «muy favorables».

«La uva ha mejorado un montón, especialmente su madurez fenólica, que es lo que de verdad nos interesa a los técnicos: el color, el aroma, el sabor, que llegue a un grado de maduración y conseguir equilibrio», indica Franco.

A ello se suma que, al igual que sucede en todo el territorio español, la uva llega sana porque el calor evitó las enfermedades asociadas a la humedad, lo que hace augurar una añada de vinos de alta calidad en la DOCa Rioja.

En lo que respecta a la producción, Franco señala que, aunque no se llegará a los 413 millones de kilos del año pasado, la cosecha final se situará en un término medio entre esa cifra de 2021 y los 380 millones de kilos que ya se han superado en esta campaña.

CONTENTOS CON EL RESULTADO FINAL EN RIBERA DEL DUERO

En la DO Ribera del Duero la producción de este año se acercará a los 104 millones de kilos, una cantidad inferior a los 110 millones del año pasado pero que no representa una disminución «exagerada» como se vaticinaba, según el director de Experimentación de esta DO, Alberto Tobes.

Al igual que en casi toda España, en esta zona la vendimia también se ha alargado en el tiempo, por lo que se ha ido cortando «sin prisa» y recogiendo cada parcela «en el momento oportuno», cuenta Tobes, que se muestra contento con el resultado final.

Tobes espera también vinos de muy alta calidad de esta añada porque debido al calor la uva ha crecido poco y la relación hollejo-pulpa ha sido favorable al primero, que es la parte de la que dependen los aromas y el color del vino.

«Si en bodega las uvas responden y se expresan como deseamos, la calidad de los vinos estará muy bien», afirma este experto, que prevé caldos «con colores muy vinos, con cuerpo, y con el grado deseado».

COSECHA RÉCORD EN RUEDA

Las lluvias de finales del verano también cambiaron por completo el panorama en la DO Rueda, donde al comienzo de la vendimia se esperaba una producción poco cuantiosa pero que al final va a marcar récords de entrada de uva en bodega con 150 millones de kilos, superando los 130 millones de 2018.

El estrés hídrico y las olas de calor de la primavera adelantaron la vendimia y condicionaron la maduración de la uva, pero «las lluvias de finales del mes de agosto han terminado dando fuerza y vigor a las viñas, de forma de poder tener una cosecha récord», explica el director general de la DO Rueda, Santiago Mora.

A ello se suma que la salud de las uvas es «máxima», algo «clave» para la calidad del vino, afirma Mora, por lo que la añada también promete ser «muy buena».

La DOCa Rioja y las DO Ribera del Duero y Rueda suman el 36,61 % de la comercialización total por denominaciones de origen, según datos de la campaña 2020-2021 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con Rioja como líder destacado con el 23,37 % de ese total.