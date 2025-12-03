Las peores previsiones se van confirmando: un 30% menos de producción de aceituna en el olivar de regadío, que es el más avanzado

Los olivareros están detectando, tras comenzar la campaña de recogida de aceituna, que hay menos kilos de lo previsto en el campo, un 30% menos de producción de aceituna de media en el olivar de riego, que es el más adelantado.

Para COAG Andalucía, habrá que esperar a que se generalice la recolección de aceituna en toda Andalucía para saber si los secanos tienen también menos kilos de aceituna de lo previsto y si los rendimientos grasos medios compensan la bajada de kilos.

Por zonas, en Córdoba las principales dificultades son por la falta de mano de obra, especialmente en el olivar de sierra. El agua que ha caído estos días, unos 150 litros por metro cuadrado, ha hecho que la aceituna coja volumen y humedad. Pero después de las lluvias han bajado los rendimientos varios puntos. Los aceites que se están obteniendo son frutados medio alto y algo de picantes.

En la zona de Alcaudete, Alcalá la Real, Martos, municipios de la provincia de Jaén y los cercanos municipios cordobeses de Baena o Priego, se está detectando que hay la mitad de la cosecha de aceitunas que el año pasado, con rendimientos parecidos. En Martos y Baena, incluso un poco menos de kilos que en la anterior cosecha.

En Granada, en general y con valores medios, el olivar de riego tiene una media de un 30% menos de producción de aceituna que en una cosecha normal y el secano entorno al 70% menos de una cosecha media.

En Málaga se ha recuperado algo el fruto y los rendimientos están normales. Pero la sequía ya había hecho un daño considerable, con aceitunas pequeñas que, aunque se pongan tersas con el agua, no hay tamaño. A nivel general creen que estarán por debajo del aforo.