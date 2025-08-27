Las ovejas, aliadas frente a los incendios en la montaña leonesa: Interovic recalca la importancia del pastoreo en este momento crítico

Los incendios forestales que este verano están afectando a distintas zonas de España están golpeando con dureza a la naturaleza, a los pueblos y a quienes viven en ellos. En este contexto tan doloroso, Interovic, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino, recuerda la importancia del pastoreo extensivo y de la trashumancia, que demuestran una vez más su valor como aliados silenciosos en la protección del territorio y en la reducción del riesgo de propagación de las llamas.

DesdeInterovicse subraya que la ganadería extensiva y la trashumanciano solo generan alimentos de calidad y sostienen la vida en el medio rural, sino que cumplen un papel esencial en la prevención de incendios y en el cuidado del entorno, ya que allí donde pasta el ganado la vegetación se reduce y con ella el riesgo de propagación de las llamas.

En este sentido, Raúl Muñiz, presidente de la organización, afirma que“consumir carne de cordero es mucho más que una elección gastronómica: es una forma directa de apoyar a los ganaderos que mantienen vivo el pastoreo y la trashumancia. Cada plato de cordero ayuda a sostener un modelo de ganadería que protege el territorio, previene incendios, fija población en el medio rural y preserva tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural. Sin consumo, no hay ganaderos; y sin ganaderos, perdemos una herramienta esencial para cuidar nuestros paisajes y nuestro futuro”.

TRAS ABANDONAR LOS PICOS DE EUROPA POR LAS LLAMAS APROVECHÓ SUS OVEJAS PARA CREAR UN CINTURÓ0N DE SEGURIDAD PARA PROTEGER A LOS VECINOS

Uno de los lugares más castigados estos días es la zona de Picos de Europa, donde el pastor trashumante José Manuel Sánchez Miguel, de Huertas de Ánimas (Trujillo),se ha visto obligado a bajar de la montaña a sus 1.700 ovejas por la amenaza del fuego. Ahora, el rebaño permanece en Valverde de la Sierra (León), desbrozando de forma natural los alrededores de las viviendas y creando un cinturón de seguridad que ayuda a proteger a los vecinos. José Manuel se encuentra en su tercer verano consecutivo en los Picos de Europa, tras recorrer a pie más de 600 kilómetros con sus ovejas merinas autóctonas a través de la histórica Cañada Leonesa Occidental. “El fuego nos rodeaba y no hubo más remedio que bajar las ovejas al pueblo. Ahora, al menos, están ayudando a limpiar los alrededores para que las llamas no alcancen las casas”, explica.

La situación es complicada para los ganaderos de la zona, que han solicitado ayudas para alimentar a sus animales tras ver cómo el fuego devoraba los pastos. “Cada verano es difícil, pero este año especialmente. Las ovejas son la mejor herramienta que existe para mantener el campo limpio y seguro”, añade el pastor, quien insiste en defender la importancia del pastoreo.

A pesar de la dureza de la situación, José Manuel mantiene su plan de permanecer en la zona hasta primeros de octubre, cuando iniciará de nuevo la marcha hacia Extremadura: “La intención es quedarnos hasta entonces, siempre que el fuego no lo arrase todo y sea posible aguantar aquí”.

Desde el sector se insiste, además, en que no basta con acordarse de los pastores y ganaderos solo en momentos de desastre: la prevención y el cuidado del territorio son tareas que se realizan durante todo el año y que requieren tanto la sensibilidad de las administraciones como el apoyo de los consumidores, cuya decisión de compra es clave para mantener vivo este modelo imprescindible para el medio rural y el medio ambiente.

En el marco de su campaña europea “Celebra lo cotidiano con cordero”, Interovic resalta la importancia de la ganadería extensiva y de la trashumancia y sus múltiples beneficios medioambientales, socioculturales, territoriales y económicos: transporte natural de semillas, fertilización de la tierra, reducción de materia seca que actúa como combustible forestal, dinamización de la economía rural y preservación de la agricultura familiar como modelo de sostenibilidad.