Las otras protestas del campo: los agricultores reclaman en Tarragona las ayudas por los árboles muertos en la sequía de 2024

Medio centenar de agricultores han participado este lunes 19 en una tractorada desde Riudoms hasta Reus (Tarragona) para exigir el pago de las ayudas por los árboles muertos a causa de la sequía de 2024 y para que se aceleren las obras destinadas a garantizar el agua en el Camp de Tarragona.

La protesta, convocada por Unió de Pagesos (UP), ha comenzado en una finca de Riudoms, donde los agricultores han recogido ramas de avellanos muertos por la sequía para llevarlas posteriormente a los Servicios Territoriales de Agricultura de la Generalitat en Reus, donde las han depositado, y luego se han desplazado ante la sede de la empresa Aigües de Reus, donde han quemado ramas.

El sindicato agrario reclama a las administraciones que articulen las ayudas necesarias para «compensar las pérdidas causadas por el arranque de los árboles muertos por los estragos de la sequía de 2024 en el Camp de Tarragona, así como la pérdida de potencial productivo».

UP propone el pago de una prima al agricultor de hasta 6.000 euros, tanto para compensar su trabajo como por su papel como garante del mantenimiento del paisaje y del equilibrio territorial.

El sindicato agrario exige también el acceso a agua de calidad para el riego en esta zona y pide al Govern que garantice el riego con aguas regeneradas mediante «las obras necesarias y con la máxima urgencia».

Asimismo, pide que se priorice al sector agrario a la hora de regar frente a otros sectores, como la industria y el turístico, por su condición de esencial.