Las organizaciones agrarias suspenden la tractorada en Madrid por el accidente de tren en el que han fallecido decenas de pasajeros

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y Unión de Uniones han decidido suspender la gran tractorada que habían convocado este miércoles en Madrid por el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) y en el que han fallecido decenas de personas según las primeras informaciones.

Los organizadores han señalado a EFE Agro que ninguno de sus miembros iban en los trenes afectados, aunque sí viajaban en otros en dirección a la capital cuyo tráfico se ha visto interrumpido.

Las mismas fuentes han confirmado que han sustituido la marcha por una concentración con cinco minutos de silencio en señal de respeto y solidaridad por las víctimas, cuando lleguen los tractores que avanzan hacia el centro de Madrid.

Por ahora, se aplazan las acciones reivindicativas y las organizaciones valorarán nuevas fechas aunque con el horizonte de las elecciones generales del 29N como principal hándicap para cuadrar una nueva fecha.

Unos 500 tractores repartidos en cinco columnas habían partido de distintos puntos hacia Madrid para participar en una manifestación bajo el lema «Por un campo con futuro», con el que los agricultores pretendían reclamar más apoyo ante la subida de los costes de producción.