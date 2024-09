Las organizaciones agrarias, incluidas las que firmaron la paz, comienzan el curso sin descartar nuevas movilizaciones

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y Cooperativas Agroalimentarias de España han coincidido en que no se puede descartar nuevas movilizaciones con el arranque del curso si el Gobierno desoye las peticiones del sector: buscan mayores «concreciones» en las ayudas y soluciones efectivas.

Así lo han asegurado los principales representantes de las organizaciones agrarias en una entrevista a Efeagro en la que han explicado los retos que afronta el sector y las peticiones centrales que trasladan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de cara al inicio nuevo curso.

MOVILIZACIONES, LA BAZA DEL SECTOR



El comienzo del año dejó un extenso calendario de movilizaciones por todo el país que desembocaron en 43 medidas de apoyo al sector puestas en marcha por el MAPA -firmadas por UPA y UdU-, no obstante, la situación de incertidumbre pervive en el sector y, con ella, la amenaza de nuevas protestas.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, ha advertido de que la convocatoria de movilizaciones es algo que «está ahí, que no se puede descartar, aunque no son el mejor sistema» ya que se pueden evitar desde las administraciones.

Para el secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, «los problemas siguen ahí y no ha habido solución para la mayoría», por lo que el sector seguirá con las movilizaciones como las que, según ha adelantado, protagonizarán los vendimiadores de La Rioja debido al «incumplimiento» de la Ley de cadena.

El horizonte de las tractoradas no está lejos para el secretario general de COAG, Miguel Padilla, quien ha asegurado que «es posible que no se pueda descartar nuevas movilizaciones en las próximas fechas» dado que no ha habido «concreciones» por parte del Ministerio, más allá de «lo que afecta a la PAC«.

En esa línea, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha señalado que, con el final del verano y de muchas cosechas agrícolas, aumenta el «paro» de muchos productores que, frente a esta situación, podrían adherirse a las movilizaciones «si hay medidas que no se cumplen».

Las previsiones de UdU son similares a las del resto, su coordinador nacional, Luis Cortés, ha apuntado que no se puede descartar nuevas movilizaciones y que «los tractores volverán a las calles este invierno», si no se resuelven los problemas del sector, como el alza de las importaciones extranjeras.

RELEVO, SEQUÍA E IMPORTACIONES



Las palabras de los portavoces se repiten a la hora de hablar de los principales problemas que afronta el sector de cara al inicio del nuevo curso, unos problemas que ya arrastran como el alza de las importaciones de terceros países y la falta de relevo generacional.

Uno de estos principales problemas, según ha explicado Villafranca, son los recursos hídricos y la situación de sequía que, aunque este curso ha mejorado, requiere de una «política del agua» en la que participen todas las administraciones.

A juicio del portavoz de Asaja, el campo trabaja con «palos en la ruedas» y «políticas contraproducentes» como la reforma laboral que tiene «efectos negativos en el sector»; también afecta el clima, con periodos de sequías «muy importantes» que han afectado a las producciones de muchos agricultores, ha detallado Padilla.

Para el representante de UPA, es necesario afrontar la especulación que sufren los productos del campo, por lo que ha pedido «reforzar» la Ley de la Cadena Alimentaria, opinión que comparte el portavoz de Unión de Unión quien ha denunciado que «no se está cumpliendo la ley por negligencias de las administraciones».

PETICIONES AL MINISTERIO: SOLUCIONES REALES



Y ante todos estos desafíos, el sector pide ayudas más concretas y soluciones más efectivas.

El presidente de las cooperativas ha resumido en dos palabras las peticiones que hacen para este nuevo curso: Diálogo y escucha, algo que no sólo le piden al Gobierno central sino también al resto de administraciones que tienen en sus manos competencias del sector.

En el caso de Asaja, su portavoz ha lamentado que las 43 medidas propuestas por el Departamento «dejaron mucho que desear» para los que no firmaron y ha pedido que se «tome más en serio» la simplificación de la PAC, entre otros.

Por su parte, Padilla ha pedido la apertura de una nueva mesa de negociación con el MAPA para «abordar de verdad los problemas de fondo» y «situar a la agricultura profesional» en el centro de las políticas.

Sobre las 43 medidas, la organización UPA, que sí las firmó ha considerado que, en los próximos meses, el Ministerio tiene que trabajar para «cumplir al 100%» el acuerdo, además, a juicio de Ramos, hay que «aclarar cuestiones» como la ley de representatividad para «normalizar las cosas».

Por último, de cara al nuevo curso, el coordinador de UdU ha reclamado más peso al MAPA en la toma de decisiones que afectan al sector y que «no permita» que otros ministerios como el de Transición Ecológica «impongan normas».