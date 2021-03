Las opas se manifiestan en Aguilar de Campoo a favor del ganadero y en contra de la protección del lobo

Unas 300 personas se han manifestado este martes 9 en Aguilar de Campoo convocados por las opas (ASAJA, UPA y COAG,) en defensa de los ganaderos y en protesta por la decisión ministerial que homologa la protección del lobo en todo el territorio nacional preservándolo de la actividad cinegética.

Las organizaciones agrarias, encabezadas por sus representantes provinciales, han manifestado su rechazo al cambio de estatus de la especie al norte del Duero señalando que la prohibición de cazar al lobo provocaría una seria amenaza para una práctica tan sostenible como es la ganadería extensiva y el pastoreo con especies autóctonas. Igualmente han alertado de que esta orden puede acabar con el abandono de la actividad ganadera y un agravamiento de la despoblación rural.

En este sentido, los tres portavoces sindicales han advertido que no quieren para la provincia el problema que tienen en el sur del Duero, donde el lobo no es especie cinegética y provoca ataques al ganado prácticamente a diario.

Tras las intervenciones de los responsables de las opas, la comitiva ha realizado un recorrido por el centro y los alrededores de Aguilar de Campoo, localidad que simboliza el norte de la provincia y donde se producen la mayoría de los ataques del lobo al ganado.

Por su parte,. el presidente de COAG en la provincia, David Tejerina, señaló que «están atados de pies y manos, al convertirse en la puntilla para un sector que siempre arrastra crisis» y aseguró que ante la posibilidad de quitar de los fondos de las ayudas de la PAC para compensar las pérdidas por el lobo, eta situación será «algo por lo que no se va a pasar. Si queremos lobos, su cuidado tendrá que salir de los Presupuestos Generales del Estado, pero que no se mermen las ayudas de la Política Agraria Común, ya que no son para eso», comentó.

Finalmente, e el presidente de Asaja Palencia, Honorato Meneses, afirmó que «es una decisión totalmente errónea que se ha tomado sin contar con los principales actores, que no son otros que los ganaderos, al ser los que van a tener que soportar los daños y alimentar a los lobos».