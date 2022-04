Las mujeres del vino de Gran Canaria dan un paso adelante y crean una generación de vitivinicultores que pisa fuerte

No descubrimos nada si afirmamos que el mundo del vino es, tradicionalmente, un mundo de hombres. Tanto es así que muchas mujeres se vieron privadas de entrada a las bodegas con carteles que así lo explicitaban. La ausencia se convirtió en presencia. Y, posteriormente, la presencia en influencia. Tanto es así que muchas mujeres son las que lideran y/o colaboran de manera decidida en proyectos vitivinícolas en la isla de Gran Canaria. Son las mujeres del vino que han dado un paso adelante y crean una generación de vitivinicultores que pisan fuerte.

Hablamos de mujeres como Cristina Millán, de Bodega San Juan, Tamara Cruz, de Bodegas Mondalón, María Delgado, de Bodega Hoyos de Bandama, Mari Carmen Martín, de Bodegas Lava, Sandra Armas, de Bodegas Bentayga, Yanira Florido, de Bodega Hinojo, Ana Nanclares, de Bodega Las Tirajanas, o Carlota Díaz-Reixa, de Bodega Los Lirios, entre otras muchas que destacan.

A este mundo de mujeres tenemos que añadir a Marisol Losada, presidenta del Comité de Cata de la DO Vinos de Gran Canaria, Josefina Rojas, secretaria de dicho comité y muy activa en la DO, Rosi Marrero, secretaria del CRDO de Vinos de Gran Canaria, Zoraida Pérez, técnico de la Denominación de Origen, o Rosi Hernández, enóloga del Cabildo de Gran Canaria. Hay otras tantas las que están al pie del cañón y construyen una cultura que cada día cuenta con más mujeres en puestos decisorios por méritos propios. Para muestra un botón, Sandra Armas ejerce actualmente como presidenta del proyecto vanguardia del sector en Gran Canaria, la Ruta del Vino de Gran Canaria.

¿UN MUNDO DE HOMBRES?



Para reflexionar sobre este papel femenino en los vinos grancanarios, Bodegas Mondalón acogió la primera edición de la conversación colectiva Mujeres del vino el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En ella estuvieron presentes representantes de siete bodegas. El acto, comandado por Marisol Losada, presidenta del Comité de Cata de la DO, contó con una destacada representación de las mujeres del vino de Gran Canaria, entre las que estuvo Carlota Díaz-Reixa, de Bodega Los Lirios, impulsora de esta iniciativa piloto.

Durante el acto relataron experiencias en las que las mujeres no podían entrar en las bodegas. «Yo me llegué a quedar fuera de las bodegas porque el vino era un mundo de hombres», afirmó Tamara Cruz. Cristina Millán recordó que en los años 80 todavía había carteles en las bodegas que prohibían el paso a las mujeres. «Sí he sentido que era un mundo de hombres, pero en los últimos 15 años ha cambiado», añadió.

Sobre la gestión directa, Carlota Díaz-Reixa indica que muchos trabajadores hombres se dirigen a otros hombres, sin saber que ella es la responsable. María Delgado es más contundente y dice que directamente le han ignorado indicaciones concretas por su condición de mujer. Por su parte, Sandra Armas reconoce que le ha costado mucho que le trataran igual que a los hombres.

Tamara Cruz se mostró contenta porque cada vez haya más mujeres en el campo y en concreto en el vino. Mari Carmen Martín manifestó que su familia no tiene tradición agrícola, pero realizan con mucho cariño la labor vitivinícola. «En Lava hemos ido poco a poco, yo me encargo de la parte vitivinícola que es la que más me gusta», aseveró. Sobre su llegada al mundo del vino, Cristina Millán relató que comenzó desde pequeña y ahora «no le dan las horas para mantener el proyecto».

INNOVACIÓN Y ENOTURISMO



Por su parte, Yanira Florido agregó que tiene el apoyo fundamental de su hermana. Ella es enfermera, le encanta la enfermería, pero cada vez disfruta más de su labor en el mundo del vino. Hablamos de mujeres destacadas en el sector y que están en constante innovación. Es el caso de Yanira Florido, que está aplicando nuevas fórmulas de marketing y comercialización en Bodega Hinojo. Con ese plan de fondo, Carlota Díaz-Reixa insistió mucho en apostar por el enoturismo, con iniciativas como las que lleva a cabo Bodega Los Lirios. Su labor como generadora de actividades y de comercialización en Los Lirios está siendo clave para el proyecto. O una bodega pionera como Bodega San Juan, que ha comandado iniciativas de visitas turísticas a bodegas desde hace mucho tiempo.

Coincidieron en apuntar, en definitiva, que el reto para el vino de la isla está en el enoturismo, espacio de negocio para el que se está preparando Bodegas Lava, un proyecto familiar hecho con cariño y paciencia y para el que está aportando mucho conocimiento y trabajo Mari Carmen Martín. Tamara Cruz, de Bodegas Mondalón, es la encargada de recibir y agasajar a los visitantes que se quedan extasiados con el paisaje y el vino. Y como no, Bodegas Bentayga cuenta con un escenario natural de primer orden en la cumbre de Gran Canaria, con las vistas a las Montañas Sagradas de Gran Canaria. En esta bodega sufrieron el incendio de 2019 en la cumbre, pero desde que se regeneró volvieron a plantar.

Armas reconoce que es un sacrificio, pero que merece la pena porque hay mucho futuro en el sector en la isla. No en vano, el crecimiento del sector es notable y hace años era una extrañeza hacer vino en Gran Canaria. Tamara Cruz coincide, pero señala que es un trabajo que adora porque le da la libertad que necesita. Su proyecto, Mondalón, lo lleva a cabo junto a su pareja, en un proyecto familiar. Todo ello en un sector complicado, como afirman varias de ellas. Carlota Díaz-Reixa recuerda la dureza del trabajo en el campo, hecho por el que es complicado encontrar gente dispuesta a trabajar en viñedos. María Delgado anima a las mujeres emprender en el mundo del vino, pero Cristina Millán aconseja que se mida la viabilidad de un proyecto de este tipo.

Con todo, las mujeres del vino en Gran Canaria son vanguardia a pesar de los estereotipos. María Delgado cuenta entre risas que a veces se ha sentido casi «marimacho» al hacer alguna tarea relacionada con el cuidado del vino. Pero por suerte, como subraya Carlota Díaz-Reixa, cada vez existen menos roles. El encuentro de mujeres del vino grancanario se emitió en directo en el perfil de Instagram de Bodega Los Lirios. El evento pretende consolidarse en próximos años.