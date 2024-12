Las movilizaciones se generalizan: el campo castellano-manchego convoca sus propias protestas el día 17 en Toledo

La presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto, ha dado a conocer este lunes 9 en rueda de prensa los motivos que han llevado a la organización agraria a convocar una concentración a nivel regional para el próximo 17 de diciembre en Toledo (un día después de la convocada por ASAJA y COAG a nivel nacional en Madrid), y ha hecho un llamamiento a los agricultores y ganaderos campo castellano-manchego a participar debido al empeoramiento de la situación en el campo español desde las últimas movilizaciones agrarias.

La responsable provincial de ASAJA ha afirmado que “nos sobran los motivos para protestar. No hay que ver nada más que la crisis de rentabilidad que atraviesan determinados sectores, especialmente el cerealista y el vitícola de producción tinta. Y no hay nada más que ver la firma del tratado UE-Mercosur, que supone un atentado contra el campo español y un claro ejemplo de competencia desleal”. Así mismo, ha lamentado que este acuerdo, en estos términos, haya contado con el apoyo del Gobierno de España, incluido el ministro de Agricultura.

Con relación al acuerdo con Mercosur, Corroto ha manifestado que “representa un claro ejemplo de la hipocresía tanto de Bruselas como del Gobierno de España” al imponer a los productores europeos unas exigencias medioambientales, de calidad, sanidad y bienestar animal “mientras que, después, negocian tratados comerciales con terceros países que prevén la importación de productos agrícolas y ganaderos que no cumplen esos estándares de calidad y seguridad alimentaria. De hecho, los países de Mercosur no aseguran dejar de utilizar sustancias prohibidas en Europa. Este es el caso del gobierno de Brasil, que reconoció hace unas semanas que no podía garantizar que la carne que exporta a la UE no esté producida con hormonas de crecimiento, prohibidas en Europa”.

Precisamente el sector cárnico puede ser uno de los más perjudicados, especialmente el del vacuno, porcino y avícola, lo que supondría un duro golpe para una provincia como Toledo, con una importante cabaña ganadera.

ANTE EL ACUERDO CON MERCOSUR, PIDEN CLÁUSULAS ESPEJO, ARANCELES DISUASORIOS Y CONTROL DE LAS IMPORTACIONES Y SU TRAZABILIDAD

La dirigente de ASAJA ha querido aclarar que “no nos oponemos al comercio”, y ha remarcado que la demanda de la organización tiene que ver con acuerdos equilibrados y sostenibles que protejan el medioambiente y no penalicen a los agricultores europeos y “este acuerdo no cumple estos requisitos y no cumple con las exigencias del Pacto Verde Europeo”, ha afirmado.

Tanto en el caso de Mercosur como en el resto de importaciones de terceros países, ASAJA exige la inclusión en cualquier acuerdo comercial de las cláusulas espejo para garantizar condiciones de competencia equitativas y prevenir el impacto negativo en los sectores sensibles. Así mismo, y en relación con las importaciones, ASAJA defiende la imposición de aranceles disuasorios o el incremento de los precios de intervención para proteger el mercado interno, además de un control riguroso de las importaciones, con una supervisión de la trazabilidad y de la calidad, y con un etiquetado transparente.

Al mismo tiempo, la organización agraria reclama una mayor vigilancia en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que los agricultores reciben precios que no cubren los costes de producción. En este punto ha afirmado que desde 2020 los costes de producción han subido un 60%.

La exigencia de unos precios justos va unida a la de la creación de un observatorio de costes que garantice la transparencia en la formación de los precios, asegurando que estos superen lo que los agricultores y ganaderos han gastado para producir.

Por otro lado, Corroto ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de seguros agrarios, que debe tener como objetivo proteger la renta de los agricultores frente a las adversidades meteorológicas.

Por último, la presidenta de ASAJA Toledo ha incidido en otro de los puntos de la tabla reivindicativa ante las protestas del campo castellano-manchego: la exigencia de un criterio científico unificado sobre la disponibilidad de agua a la hora de elaborar los planes hidrológicos, priorizando a los jóvenes, y ha vuelto a pedir una política nacional del agua y que se resuelvan los expedientes de regadío pendientes por parte de las confederaciones hidrográficas.