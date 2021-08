Las movilizaciones llegan al sector de la fruta: Cobran a 0,15 €/kg y se vende a más de 3,5 €, una subida del 2.300%

Tras las protestas por el precio de la leche o por la PAC ahora llegan las movilizaciones al sector de la fruta. Las perspectivas de esta campaña en los precios de la fruta de hueso eran muy halagüeñas, a la apertura del mercado brasileño se unía el descenso de más del 40% de la producción de fruta debido a las heladas que azotaron Europa los días 6 y 8 de abril. En cambio los precios a los que cotiza la fruta esta campaña sobre el terreno están incluso por debajo del año pasado, con unas pérdidas calculadas de alrededor de los 3.500 € por hectárea de ciruelas y algo menos en melocotón, nectarina y paraguayo.

Por ello, la Unión Extremadura ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura que, el próximo día 7 de septiembre va a tener lugar una manifestación en Mérida, que llegará a las 19:30 horas a Presidencia de la Junta de Extremadura para entregarle al presidente Vara un manifiesto en el que denunciarán «su inacción y permisibilidad del atraco que están sufriendo los fruticultores extremeños a manos de las centrales hortofrutícolas».

Al mismo tiempo critican que «podemos observar que esta misma fruta que se nos está pagando a menos de 0,15 €/kg, la vemos en las estanterías de los mercados a más de 3,5 €, una subida del 2.300%.

Para la organización agraria, la «principal responsable de que esto suceda, es la administración que tiene transferidas las competencias de control para que se cumpla la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y que debería sancionar a las centrales hortofrutícolas que no respetasen la misma, que no suscriban el correspondiente contrato de compra-venta, que pague precios por debajo de los costes de producción, que no respeta el calendario de pagos etc».

Asimismo, aclaran que, desde que se dictó la Sentencia 66/2017 de 25 de mayo, del Tribunal Constitucional, está claro que esta competencia la tiene la Junta de Extremadura, que la tiene transferida y es la que debería tener inspectores en estas centrales para que la misma se cumpliera.

Por eso, lamentan que «la Junta de Extremadura, no solo no hace cumplir la Ley, sino que además premia a quienes la incumplen, los que se están enriqueciendo a costa del agricultor».

Asimismo, se invitará al resto de organizaciones y asociaciones agrarias a que se sumen al acto de protesta al sector de la fruta, «ya que entendemos que este es un problema de todos los agricultores con independencia de su filiación».