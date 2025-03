Las lluvias y las dudas sobre qué riego habrá finalmente obligarán a prorrogarse de nuevo el plazo de solicitud de la PAC

Mientras que el Ministerio insta a las entidades colaboradoras a acelerar la presentación de solicitudes de las ayudas PAC, hasta el pasado martes se habían presentado en Andalucía 48.790 declaraciones de la PAC, un 23% del total, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que un gran número de agricultores andaluces están pendientes del cielo y de las decisiones de las confederaciones hidrográficas para poder cerrar sus planes de siembra. Una situación que puede provocar que tenga que prorrogarse de nuevo el plazo de solicitud, según avanza ASAJA Andalucía.

En Andalucía, la región con más agricultores y ganaderos de toda España, se presentaron el pasado ejercicio 214.399 solicitudes de la PAC, por lo que hasta ahora en nuestra comunidad han presentado su declaración casi un 23% de los agricultores.

Sin embargo, las copiosas lluvias de estas dos semanas de marzo y las dudas sobre la dotación final de riego están retrasando las decisiones de siembra de miles de agricultores. En el secano están pendientes de siembra cultivos como el girasol y el garbanzo. Están asimismo pendientes las nuevas plantaciones de cultivos arbóreos. Y en el regadío, tal y como informó ayer la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, hasta finales del mes de abril no se sabrá cuál será la dotación hídrica con la que cuenten finalmente los agricultores que, por tanto, tampoco pueden saber qué es lo que van a poder sembrar en las superficies de riego.

Pese al alto grado de entrega y al enorme esfuerzo desarrollado por los técnicos de las entidades colaboradoras, en estas condiciones, creen que «será prácticamente imposible que los 165.609 agricultores y ganaderos que aún no saben quá van a sembrar y no han podido presentar aún su solicitud lo hagan todos antes del 30 de abril. Es algo que se comprueba muy fácilmente a pie de campo. Por lo que contrariamente a lo que ha indicado el Ministerio de Agricultura, tras la reunión celebrada ayer con el sector en la Secretaría general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, y tal como transmitió en el encuentro ASAJA y el resto de organizaciones agrarias y cooperativas no se descarta que este ejercicio tenga que prorrogarse de nuevo el plazo de presentación de solicitud de la PAC”.