Las lluvias retrasan las siembras de los cereales de invierno y puede provocar que se desista de estos cultivos por otros de primavera

Las persistentes lluvias registradas durante el otoño y el comienzo del invierno están provocando un importante retraso en las siembras de los cereales de invierno en la provincia de Córdoba. Según ASAJA Córdoba, en este momento de la campaña, todavía queda por sembrar más del 20% de la superficie prevista, una situación “poco habitual que está generando preocupación entre los agricultores”.

Además del retraso generalizado, se está produciendo una reducción significativa en la superficie dedicada al trigo duro, que en la provincia cae en torno a un 15% debido a la poca rentabilidad que ha tenido en las últimas campañas. No obstante, esta disminución se verá compensada, en parte, por un aumento de las siembras de trigo blando y triticale.

Desde ASAJA Córdoba, se advierte de que, si las lluvias continúan en las próximas semanas e impiden la entrada de la maquinaria en las parcelas, muchos agricultores se verán obligados a desistir de la siembra de cereales de invierno y optar, en la medida de lo posible, por cultivos de primavera. Esta decisión estará condicionada, no obstante, al cumplimiento de los requisitos establecidos en la PAC, especialmente en lo relativo a los pagos de las ayudas y a la posibilidad de realizar cambios de cultivo sin penalizaciones.

Ante posible situación, ASAJA Córdoba insiste en la necesidad de que la administración tenga en cuenta esta situación excepcional derivada de las condiciones climáticas y adopte medidas de flexibilidad que permitan a los agricultores adaptar sus decisiones productivas sin que ello suponga un perjuicio económico añadido a una campaña ya marcada por la incertidumbre.