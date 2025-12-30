Las figuras de calidad de aceite de la provincia de Jaén renuevan el Patronato de la Fundación Certióleo para promocionar los AOVEs

Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas de la provincia Jaén, DOP Sierra de Cazorla, DOP Sierra Mágina y DOP Sierra de Segura y la IGP Aceite de Jaén han renovado la composición de la Fundación Certióleo, que tiene como objetivo promocionar la calidad de los AOVEs de la provincia.

Se ha renovado la presidencia del Patronato, que tras tres años ostentada por el presidente de la D.O.P. Sierra Mágina, Salvador Contreras, ha pasado al presidente de la D.O.P. Sierra de Cazorla, Vicente Gil, dentro de las rotaciones establecidas en la Fundación. Como vicepresidente fue nombrado José Gilabert, en representación de la IGP Aceite de Jaén.

Gil ha declarado que “para mí es un orgullo ostentar la presidencia, nuestro trabajo será continuista, seguiremos velando por promocionar y asegurar la calidad de los Aceites de Oliva Virgen Extra de la provincia de Jaén, fruto del trabajo de nuestros agricultores, además seguiremos fomentando las actuaciones conjuntas entre las cuatro figuras de calidad para ofrecer al consumidor el mejor aceite”.

La Fundación Certióleo Garantía Alimentaria actúa como órgano de control de las diferentes empresas inscritas en las figuras de calidad de la provincia de Jaén. Tiene actualmente 84 entidades certificadas entre almazaras y envasadoras de los distintos alcances, estando cuatro de ellas certificadas en dos alcances, es decir, una de las Denominaciones de Origen y la IGP. Este año la Fundación ha renovado nuevamente su acreditación como entidad de certificación ante ENAC, y está inscrita en el Registro de Entidades de Inspección y Control de la Consejería de Agricultura.