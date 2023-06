Ángel Samper Secorún / Secretario General Asaja Aragón

Han pasado las elecciones. Las farolas se nos antojan tristes. Ya nadie las mira. Todavía cuelgan de ellas carteles con miles de rostros e imágenes, inundando todos los pueblos y ciudades de España. Presidentes, alcaldes, diputados y ediles siguen ahí, entre nosotros, pero tras el 28 de mayo se han ido difuminando sus rostros. El agua, el viento y la piedra deslucen el papel, aunque es el papel de cada uno el que posiblemente más se ha desdibujado. A pesar de todo, la mayoría siguen en el mismo lugar, pero sin sus faroles. Las promesas que traían iluminaban generosamente el entorno. Ahora las luminarias se sienten afligidas sin la luz de las propuestas. Las promesas se han ido, pero volverán… “volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar”.

En tan sólo unas horas el “Gran Electricista” nos enciende luces nuevas, así que de aquí al 23 de julio van a volver a subirse a las farolas los que no lo hicieron. Además de subir, se “empinarán” y prometerán lo que no prometieron: luces en el mar, en la tierra y en el cielo. Y para ello protegerán todo lo que nos rodea, incluso los espacios. Las farolas seguirán alumbrando los asfaltos, pero no podremos evitar que los lumbreras de turno con sus faroles bajen y lleguen hasta nosotros para “encender” nuestras vidas… ahora con otra de las suyas, la “Ley de Restauración de la Naturaleza”.

Los ganaderos y agricultores se revelan ante el Parlamento Europeo contra esa ley que pretende aprobar la Unión de Iluminados de Bruselas. Y desde ASAJA volvemos a insistir: la Naturaleza no se restaura; se cuida, se mima, se vive, se respira, se ama. Sin embargo, cuando los “amantes” de las leyes confunden los sustantivos con los verbos, tenemos un problema. No es lo mismo el amo que el amor. No es lo mismo el siervo que servir. No es lo mismo el iluminado que iluminar. Desde las farolas a veces no solo se pierde el sentido de la luz sino también la fuerza y el significado de “la palabra”.

El Secretario General del COPA-Cogeca, Pekka Pesonen, en declaraciones a Euronews, denuncia esta ley: “Queremos producir alimentos para los ciudadanos europeos y esta legislación amenaza gravemente ese objetivo de nuestro sector” y continúa diciendo “reducirá nuestra capacidad para producir alimentos y estaremos más expuestos a las importaciones”. Así es, pero a los faroleros y sus secuaces, esto no les importa.

“La Ley de Restauración de la Naturaleza es un elemento clave del Pacto Verde de la UE”, dicen. “Un presupuesto de 100.000 millones de euros ayudaría a respaldar el trabajo”. ¡Y tanto!… confundir lo Verde con los “billetes verdes” más que un “eco” lógico, es un “eco” ilógico, o mejor dicho un descaro de los que solo se escuchan a sí mismos. Los “descarados” y lobbies bajo, medio y supra-ambientalistas no tienen necesidad de subirse a las farolas. No solo portan sus faroles sin que nadie les vote, sino que controlan los ángulos muertos y las malas sombras. La patronal de la energía eólica WindEurope, con sede en Bruselas, también se suma y habla de las bondades de esta ley. Buena energía y buenos aires… para sus patronos, sin duda.

¿Es necesario preservar el 20, 30 ó 40% de la tierra, el aire o el mar? No, desde luego que no, si pensamos en todos. Acotar esos espacios es negocio. Y No es el negocio sino la obligación de cuidar y mimar el 100 % del territorio, produciendo con exquisito respeto lo que nos debe ocupar; interaccionando con una naturaleza viva para el Bien del ser humano y de todo el entorno y no solo el bien de los “entornados”. Los entornados desde hace tiempo ponen la acusación y el foco de atención en todos los que estamos directamente relacionados con el territorio y la alimentación, cuando somos nosotros los que producimos la parte más baja de afección negativa y los responsables de la más alta de la afección positiva en el cuidado de la naturaleza y la alimentación de todos.

Desde el ciudadano de a pie, sea agricultor o ganadero, comerciante, industrial, empresario u obrero, es agotador vivir en este continuo estado de zozobra. Para evitar la incertidumbre que provocan los faroleros de turno necesitamos más compromiso por parte de todos, si no sucumbiremos. Desde Asaja insistimos, una vez más que supone un insulto al territorio, el hecho de que en la última década se hayan doblado los presupuestos generales a la par que se han estrangulado a la mitad los presupuestos de los Planes de Desarrollo Rural.

No hay duda de que sobran espectadores y faltan actores. Rafael Martinez Cebolla, presidente del Colegio de Geógrafos en Aragón, en el artículo publicado en el Heraldo de Aragón “¿Dónde está la ordenación territorial?”, apuntaba: ”La ordenación del territorio no ha de ser un observatorio al que asistir, sino un actor principal dentro de la obra que es nuestro espacio geográfico…Instamos para que la ordenación del territorio sea el actor principal los próximos cuatro años para la identificación y resolución de los problemas de la ciudadanía aragonesa.” No es necesario ningún Observatorio si no se empieza por abordar con seriedad la cuestión presupuestaria. Desde ASAJA insistiremos en ello al próximo gobierno…como hemos dicho muchas veces: ¡más cuentas y menos cuentos!.

Por fin la lluvia ha llegado; ha sido justo ahora que ya han muerto las cosechas. Llega de forma desigual, pero la esperanza nos mantiene siempre en pie. Desde las farolas nos prometieron ayudas. Con este trajín de bajar y volver a subir a las mismas, esperamos que esas ayudas no queden en los ángulos muertos ni en la mala sombra.

Las farolas están tristes porque creyeron tener una luz que no era suya; creían formar parte de la luz del cielo y no del suelo que alumbran. No fue un espejismo. Existe la buena política en todas las luces y colores del arco iris. Bien sabemos que solo la entrega y el esfuerzo callado y constante de todos por el bien común es el que iluminará nuestra vida, no las luces fatuas de quienes solo quieran encumbrarse a sí mismos. Las farolas sonreirán siempre con el firmamento de los ciudadanos responsables y los buenos políticos.