Las falta de explicaciones por las ayudas a la digitalización agraria deja al Gobierno de Ayuso en el ojo del huracán

Las ayudas a la digitalización agraria concedidas por el Gobierno de Ayuso siguen en el ojo del huracán y desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha criticado este viernes que la Comunidad de Madrid no haya aclarado «por qué solo avisó a su organización afín (Asaja Madrid)», de la «ayuda millonaria para la digitalización agraria».

En un comunicado, la organización agraria ha mostrado su «indignación» ante la falta de explicaciones por parte del viceconsejero de Economía del Gobierno madrileño, Manuel Llamas, ya que «no ha arrojado luz sobre el caso destapado por UPA Madrid».

Estas ayudas a la digitalización agraria se trata de un convenio por el que la Comunidad de Madrid habría beneficiado, según la organización, con 1,6 millones de euros a Asaja Madrid.

CRITICAN QUE NO HUBIERA UNA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA BÚSQUEDA DE BENEFICIARIOS POR CONCURRENCIA COMPETITIVA

Una organización «afín al PP que no llegó al 50% de la representatividad en las últimas elecciones del campo celebradas a las que se presentó en coalición con GEA (Grupo de Empresas Agrarias)», han criticado.

Ante los diputados y diputadas, Llamas ha leído el convenio y ha insistido en que la firma de convenios bilaterales es un proceso legal. Sin embargo, no ha explicado por qué el equipo de Ayuso prefirió este procedimiento y no una convocatoria pública para la búsqueda de beneficiarios por concurrencia competitiva, dejando fuera a COAG, UGAMA y UPA Madrid. Ninguna otra Comunidad Autónoma ha usado un convenio para gestionar estos fondos que provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y han de ir dirigidos a apoyar a agricultores y ganaderos en materia de digitalización.

Llamas también ha excusado el comportamiento del Ejecutivo madrileño explicando que solo aceptaron proyectos que pudieran empezar a ejecutarse durante 2022. Una coartada rápidamente desmontada por quienes señalaron que la CAM también firmó convenios con grupos de acción local enmarcados en los mismos fondos y que se han empezado a ejecutar en 2023.

Por otra parte, todos los partidos han afeado que el acuerdo de ayudas a la digitalización agraria entre la Comunidad de Madrid y su organización afín incluyese una partida para la creación de un programa con el que elaborar el cuaderno de campo, a pesar de que esta herramienta es aportada de forma gratuita por el del IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario).

Al finalizar la sesión, el representante de los pequeños agricultores y ganaderos de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, ha dirigido una pregunta a Manuel Llamas que el viceconsejero ha rechazado responder en un desplante que, en opinión de UPA Madrid, «ahonda el desprecio del Gobierno regional al sector».

UPA Madrid ha exigido la corrección de esta «injusticia flagrante» y que no se excluya por motivos ideológicos al resto de organizaciones agrarias. «A los pequeños agricultores y ganaderos no nos intimidan los grandes poderes. Esto es caciquismo y no lo vamos a tolerar», ha sentenciado Anchuelo.