Las existencias de aceite de oliva bajan a 404.700 toneladas a finales de agosto tras un mes donde se suele ralentizar las salidas

La existencias de aceite de oliva en España se situaron a finales de agosto en 404.687,2 toneladas, de las que 234.721,3 toneladas se encuentran en manos de las almazaras, 166.621,6 toneladas en las de las envasadoras y 3.344,3 toneladas en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero.

A 31 de julio, las existencias de aceite -esta campaña se produjeron en España 1,415 millones de toneladas- eran de 509.600 toneladas, según los datos difundidos por la organización Cooperativas Agro-alimentarias, citando cifras de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Las salidas de aceite durante el mes de agosto han sido de 114.890,2 toneladas, una cifra que ha considerado buena para un mes en el que se suelen ralentizar.

Ese volumen es superior en 28.947 toneladas a las salidas durante el mes de agosto del año pasado, que fueron de 85.943 toneladas, han recordado desde las cooperativas, que cifran en 1.395.273 toneladas las salidas acumuladas de la presente campaña, que comenzó oficialmente el 1 de octubre de 2024.

Vabe recordar que los datos hechos públicos por la AICA a mediados de septiembre ya demostraban que se había vendido, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el 94% de la cosecha, cuando solo quedaban menos de tres meses (septiembre, octubre y noviembre) hasta que se vuelva a iniciar la nueva campaña de recolección y vuelva a haber aceite suficiente en las bodegas.

Para UPA Andalucía ante este panorama espera que los precios en origen sigan al alza, aunque ha matizado que «seguimos en una situación forzada artificialmente para dejar en fuera de juego al olivar tradicional, porque lejos de tener una próxima gran campaña, lo que vemos en el campo es que, en el mejor de los casos, tendremos una producción media como la de este año”, según concretó del secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez.