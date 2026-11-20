Agricultores, entidades de riego, empresas del sector agrario y expertos en materia hídrica coincidieron en la necesidad de estudiar e implementar mejoras en riego de precisión y modernización de estructuras agrarias en la II Jornada ‘El Futuro del Agua: Innovación y Tecnología en el Regadío’.

En un contexto de calentamiento global, donde las sequías y las riadas son cada vez más frecuentes, el sector agrario apuesta por formarse y seguir introduciendo herramientas de digitalización y monitorización, energías fotovoltaicas, uso de bioestimulantes y estrategias de concentración de tierras con la finalidad de ganar en competitividad, eficiencia y sostenibilidad.

Estas fueron algunas de las principales conclusiones extraídas de la II Jornada ‘El Futuro del Agua: Innovación y Tecnología en el Regadío’, un encuentro organizado por la Asociación de Pozos de Riego y Usuarios de Aguas Subterráneas de la Comunidad Valenciana en la Finca Sinyent de AVA-ASAJA, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura.

El presidente de la Asociación, Cristóbal Aguado, reivindicó el regadío en la cuenca mediterránea: “Frente a las altas temperaturas, los incendios forestales y el avance de la desertificación, es necesario contar con suficientes infraestructuras hidráulicas y un sistema moderno de riego, incluido riego de apoyo en las zonas del interior, para gestionar el agua de lluvia de una manera científica e inteligente. El regadío estabiliza la producción de alimentos y fija población en los pueblos rurales que se encarga de cuidar un paisaje verde que previene los incendios y frena el calentamiento global”.

El dirigente agrario instó al nuevo Gobierno, sea el que sea, a desarrollar un Plan Hidrológico Nacional. “Donde hay agua hay vida y donde no hay agua hay desierto y miseria. El Mediterráneo está al límite. Solo se mantendrá la vegetación si garantizamos agua y precios dignos a los agricultores que cultivan las plantas y mantienen vivos los pueblos”, declaró Aguado ante un centenar de asistentes.

“SI SUPIMOS ORGANIZARNOS PARA REPARTIR EL AGUA, SABREMOS ORGANIZARNOS PARA APROVECHAR LA TIERRA”

José Alfonso Soria, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (FECOREVA), señaló que “tenemos futuro, hay que buscar soluciones con la unión de todos los regantes. Sabemos mucho de aprovechar el agua, pero debemos ir más allá: emplear las nuevas innovaciones e invertir en modernización”.

El secretario técnico del COIAL, José Carbonell, incidió en “la necesidad de aprovechar la base territorial de las entidades de riego para modernizar las estructuras y poder introducir todas las nuevas tecnologías, que en caso contrario no podrán llegar a las parcelas pequeñas. Si supimos organizarnos para repartir el agua, sabremos organizarnos para aprovechar la tierra”.

Los representantes de Regaber by cerestia, Pablo Carnicero y Najib Boubakri, presentaron su propuesta de riego de precisión “basada en la personalización de las soluciones de riego y nutrición en función de las necesidades específicas de cada explotación (tamaño, características del cultivo y suelo, disponibilidad de agua, etc.) Mediante un adecuado diseño, un estudio agronómico y una gestión basada en datos, esta estrategia permite optimizar el consumo de agua y nutrientes, mejorando la eficiencia y la rentabilidad agraria”.

Marcos Caballero, responsable de desarrollo agronómico y transferencia tecnológica de Fertinagro, abordó el papel de los bioestimulantes en la salud del suelo y la nutrición vegetal en aplicaciones por fertirriego. Apostó así por “un modelo de fertilización más eficiente, sostenible y rentable, a través de la sincronización entre la cesión de los nutrientes del suelo y la necesidad fisiológica de los cultivos”.

Por su parte, el representante de CYE Energía, Joan Mateo, explicó cómo afectan las energías fotovoltaicas a las tarifas eléctricas: “Antes de instalarlas, pediría a cualquier explotación tener claros los datos horarios. La mejor placa solar no es la que más produce, es la que produce cuando tú puedes consumir”. Asimismo, recomendó una estrategia de compra de energía específicamente para regantes, dada la temporalidad de las campañas agrarias.