Más dudas que certezas para planificar la nueva campaña de cereales de invierno ante unos costes disparados

Se va aproximando la época de tomar decisiones de cara a la próxima siembra de la nueva campaña de cereales de invierno y cada vez más agricultores se plantean diferentes estrategias en su explotación ante las dudas que se les plantean por unos costes disparados.

En secano con los precios de los insumos por las nubes, (sobre todo los abonos) y siempre con la incertidumbre de depender del tiempo para sacar adelante una producción aceptable, puede que haya un trasvase de siembras de cereales hacia otros cultivos menos exigentes como colza, guisantes, veza o girasol.

En regadío la perspectiva después de que la UE haya flexibilizado para el próximo año las exigencias medioambientales de la PAC excluyendo las rotaciones, puede provocar que haya una drástica disminución de la siembra de trigo de invierno, puesto que a fecha de hoy el agricultor no se plantea hacer inversiones cuando no tiene asegurado el riego. Esperará a la primavera para tomar decisiones y en esa época el trigo ya no será su prioridad, la alternativa, dependiendo de la disponibilidad de agua, será maíz, girasol o incluso dejar parte de su explotación en barbecho. Muchas dudas ante la nueva campaña de cereales de invierno.

En cuanto a precios estabilidad en las cotizaciones de este miércoles 17 en la lonja celebrada en Santa María del Páramo, solamente la colza baja influida por la gran volatilidad de los mercados internacionales, lo cual no quiere decir que esta sea su tendencia puesto que se alternan grandes bajadas, pero también grandes subidas.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 18-08-22 DE LA LONJA DE LEÓN

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 335,00 335,00 = Cebada ** 316,00 316,00 = Triticale 322,00 322,00 = Centeno 305,00 305,00 = Avena 317,00 318,00 ▲ Maíz * 335,00 335,00 =

* Maíz con menos del 15% de humedad.

** Cebada peso específico por encima de 60

COLZA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Colza sostenible 595,00 585,00 ▼

Calidad tipo 9-2-42