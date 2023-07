Las cuentas no cuadran: las ayudas por la sequía del Gobierno sólo cubren el 3,3% de las pérdidas del sector en estos dos años de crisis

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las ayudas por la sequía y crisis de Ucrania comunicadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, insiste que «van a llegar muy tarde y sólo cubren el 3,3%, es decir una mínima parte, de las pérdidas del sector», por lo que reivindicará una implicación política y económica mucho más importante del Gobierno en solucionar esta crisis.

Unión de Uniones, quien ya afirmó que las medidas que ha venido adoptando el Gobierno se quedaban cortas, considera que esos 81 millones de la reserva de crisis de la PAC, procedentes de Europa, deberían ser complementados por el Ministerio de Agricultura «en el 200% más adicional que permite la UE, para paliar, aunque sea mínimamente, las pérdidas que sufre ya el campo».

La organización ha estimado para este año unas pérdidas de producción de cultivos de unos 4.805 millones de euros y un sobrecoste estimado de los piensos de alrededor de 7.987 millones comparado con la media de los últimos cinco años. De igual modo, el sobrecoste de otros importantes factores de producción como la energía y combustibles y los fertilizantes, supondrían en torno a 1.370 millones de euros.

«EN ESTA SITUACIÓN, NOS DA IGUAL QUIEN ESTÉ EN MONCLOA O EN EL MINISTERIO O SI ESTÁ EN FUNCIONES O NO. EL CAMPO NO PUEDE ESPERAR”

Todo esto, sin considerar los efectos de la sequía que todavía están por verse en campañas importantes recién arrancadas, como frutas en los que se está detectando un problema de calibres que no alcanzar el mínimo para poder ser comercializadas, o las que aún no se han iniciado, como viñedo u olivar. A esto hay que sumar los entre 8.000 y 10.000 millones de pérdidas que ha podido suponer la sequía y la crisis durante 2022.

Unión de Uniones considera que las medidas puestas en marcha, aunque alimenten titulares, apenas repercuten claramente al sector en 1.000 millones de euros, de los cuales unos 720 serían ayudas directas. «Esto representa un 3,3% de las pérdidas y sobrecostes que arrastra el campo el año pasado y éste», señalan desde la organización.

Unas ayudas que, además, insisten en que «están mal diseñadas y no van a evitar la ruina que atraviesa el sector y, sobre todo la de los agricultores y ganaderos profesionales, que son los que más la sufren». Para la organización el Gobierno no ha hecho, de momento, frente en la dimensión del problema. «En esta situación, nos da igual quien esté en Moncloa o en el Ministerio de Atocha o si está en funciones o no. El campo no puede esperar más para tener soluciones».

Por ello Unión de Uniones las va a reclamar en la tractorada convocada que, saliendo el martes 4 de julio de diversos puntos de España, concluirá el miércoles día 5 de julio en una manifestación frente al Ministerio de Agricultura.