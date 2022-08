Las cosas claras cuanto antes: piden al Ministerio publicar ya los criterios sobre costes ante la negociación de precios de los productores

Unión de Uniones ha dirigido un escrito al Ministerio de Agricultura en el que pide que se aceleren los trabajos para dotar a la Ley de la Cadena Alimentaria de las herramientas que permitan determinar el coste efectivo de producción y contar así con referencias para mejorar la posición de agricultores y ganaderos ante la negociación de precios de los productores.

Unión de Uniones ya ha expresado, desde la aprobación de la Ley 16/2021 que modificaba la Ley de la Cadena Alimentaria y trasponía la Directiva europea de prácticas desleales, que la norma no iba a ser eficaz porque no contaba con instrumentos -como la definición de posición de dominio y la prohibición de reventa a pérdidas- que atacasen las principales razones de las disfunciones de la cadena.

La realidad ha constatado dicha situación «en un escenario especialmente duro de encarecimiento de los costes de producción, que en absoluto están siendo compensados en los precios percibidos por agricultores y ganaderos».

“A UNIÓN DE UNIONES LE PARECE QUE LA SITUACIÓN DEL CAMPO NO ESTÁ PARA QUE AGOTAR LOS PLAZOS»

En ese contexto, Unión de Uniones se ha dirigido por escrito al Ministerio de Agricultura para reclamarle que desarrolle cuanto antes las herramientas con las que sí cuenta la ley y que podrían contribuir a mejorar la negociación de precios de los productores en la cadena, como es la definición de los criterios sobre los factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios.

Según la Ley 16/2021, el Gobierno dispone de 6 meses desde la total entrada en vigor de la norma para publicar esos criterios, entrada en vigor que no sucederá hasta que no esté operativo el Registro de Contratos Agrarios, «pero tampoco es que la ley diga que no se puede hacer antes» consideran desde la organización, «y a Unión de Uniones le parece que la situación del campo no está para que agotar los plazos».

Por ello Unión de Uniones ha solicitado conocer si el Ministerio ha empezado ya los trabajos, ser informado de en qué estado están los mismos y, sobre todo, si todavía no se ha hecho nada, que se empiece ya para que los criterios estén publicados cuanto antes.

Para la organización tener claro cómo hay que determinar oficialmente los costes de producción puede contribuir a que los agricultores y ganaderos tengan una referencia más clara a partir de la cual negociar sus precios. «Si la ley contiene alguna herramienta que permita mejorar el funcionamiento de la cadena en beneficio de los productores, que somos el eslabón más débil, el Ministerio debe proceder con rapidez a desarrollarlo sin necesidad de esperar a los minutos del descuento».