Las cooperativas agroalimentarias estrechan lazos comerciales con Florida

Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas fuera de la comunidad europea. En 2021, de hecho, las ventas de alimentos y bebidas con marca Andalucía superaron los 814 millones de euros. Un dato de récord. Por eso, las Cooperativas Agro-alimentarias quieren estrechar lazos comerciales con Florida.

Las empresas agroalimentarias de la región incrementaron cerca de un 12% sus ventas en la plaza norteamericana en el último año. Muchas de ellas son cooperativas olivareras, incluso alguna ganadera, que llevan años instaladas en esta plaza. Todo ello a pesar de que el aceite de oliva español estuvo gravado hasta mediados de 2021, por el conflicto aeronáutico entre Airbus y Boeing, y de seguir vigentes los aranceles a la aceituna negra.

Con 329 millones de consumidores, Estados Unidos es un mercado de interés para las empresas agroalimentarias andaluzas, especialmente por su carácter multicultural y por la creciente preocupación de la ciudadanía norteamericana por mejorar la calidad de su alimentación. Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha realizado una misión comercial al sur del país, concretamente a Miami, en el Estado de Florida, para reforzar su posición en este mercado y conocer el funcionamiento de las cooperativas, la distribución y las tendencias en materia de innovación.

El viaje realizado entre el 27 de febrero y el 3 de marzo se enmarca en el proyecto ‘Fomento de la internacionalización de las cooperativas mediante la ejecución de una misión comercial’. Esta iniciativa está financiada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a través de la línea 4 para el impulso de la Innovación y Competitividad Empresarial de la Economía Social del Programa de Apoyo a la Promoción y Desarrollo de la Economía Social para el empleo. Además, ha contado con el respaldo de la agencia Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera.

La delegación de la misión comercial ha estado formada por el Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, encabezado por su presidente, Juan Rafael Leal Rubio. No obstante, en la junta directiva hay representantes de más de una decena de cooperativas, como Cobella, Cocereales, Covap, El Grupo, Granada La Palma, Onubafruit, Productores del Campo, San Dionisio, San Sebastián, Unica Group o Vicasol. Todas ellas son el reflejo de la diversidad agraria de Andalucía con producciones como la olivarera, la hortofrutícola, la ganadera, la cerealista o la vitivinícola, entre otras.

AGENDA

La agenda de trabajo ha estado marcada por numerosas visitas a empresas agroalimentarias, de innovación, así como a compañías de distribución “en las que destaca la escasa presencia de marca blanca y el fuerte arraigo de los productos con nombre propio”, recalca el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi Álamo, quien también ha formado parte de la misión comercial.

La misión arrancó con varias reuniones institucionales en la sede del Cambridge Innovation Center que ofrecieron a los cooperativistas una radiografía empresarial y comercial del sur de Estados Unidos. De la mano del consejero Económico y Comercial de la embajada de España en Miami, Francisco Javier Garzón, conocieron el clima de negocios en Florida, mientras que el fundador de IberoClub.com, Teddy Rebollo, les explicó el peso de la venta online en Estados Unidos.

Además, el cónsul general de España en Miami, Jaime Lacadena, ofreció una recepción en honor de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en la que los consejeros tuvieron una primera toma de contacto con empresas importadoras, compañías españolas ya establecidas en el país y medios de comunicación. A lo largo de la semana, se celebraron otros encuentros de interés, como el que tuvo lugar en el showroom de Cosentino en Miami o la recepción en la sede de ABANCA.

AGRICULTURA ESPACIAL

La innovación ha estado presente en todas las jornadas del viaje, si bien la visita más destacada en la materia fue la de la NASA. La delegación se desplazó hasta Cabo Cañaveral para mantener un encuentro con el vicepresidente de Investigación e Innovación de Space Florida, Tony Gannon. Los consejeros andaluces conocieron el proyecto de agricultura espacial que desarrollan en Marte, donde se dan unas condiciones climatológicas muy severas, para desarrollar nuevas variedades que permitan maximizar la productividad del agua empleada.

“Esta iniciativa, así como otra de agricultura lunar, han despertado un gran interés en las cooperativas dedicadas a las producciones de invernadero y en hidropónico”, asegura Jaime Martínez-Conradi.

Los cooperativistas también han conocido algunas innovaciones de agricultura inteligente de la Universidad de Florida, una de las instituciones universitarias con mayor número de patentes en agricultura. Además, visitaron las instalaciones de Hubb Agro, sistema agrario de Florida en el que se emplea tecnología de los invernaderos de Almería. Por otro lado, la delegación mostró un enorme interés durante la visita a Everglades, donde conocieron el ecosistema del agua y la gestión de los recursos hídricos del estado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

El funcionamiento de la cadena de valor y la comercialización han sido dos temas que han copado parte de la misión comercial. Destacan las visitas a empresas de referencia como Goya Foods (líder en la distribución de productos hispanos), Fredoom Fresh (una de las mayores comercializadoras de frescos de Florida), Deliberico (importadora de productos españoles) o Supermercados Sedanos. Los cooperativistas realizaron, además, un recorrido por la terminal de contenedores del Puerto de Miami.

La delegación andaluza conoció de cerca el funcionamiento de proyectos colaborativos de la zona como Redlands Ahead, formado por veteranos de la guerra, o la cooperativa de caña de azúcar más grande del mundo, Sugar Cane Growers Cooperative of Florida. También hubo tiempo para conocer fórmulas de comercialización particulares como la de Robert is Here, una explotación que ha aportado valor añadido a sus productos a través del turismo; The Redland Community Market, el mercado de la comunidad de veteranos reconvertidos en agricultores; WP Produce, empresa especializada en la venta online de fruta tropical; o Premium Blends, un proyecto en el norte de Florida que pretende impulsar el olivar desde la experiencia gastronómica.

Fruto de estas visitas, los cooperativistas han vuelto a Andalucía con el reto de “reforzar la posición de aquellas empresas que ya están instaladas en el país” y, por supuesto, de “abrir con Miami un canal de comercialización aérea para las frutas y hortalizas de la comunidad”, apunta Jaime Martínez-Conradi.