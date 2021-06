Las cooperativas agroalimentarias de Andalucía facturan cerca de 9.500 millones de euros en su año más difícil

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha celebrado este miércoles 23 en Sevilla su Asamblea General, en la que ha hecho balance de uno de los ejercicios más difíciles en sus 25 años de historia; un año 2020 marcado por el Covid, el estado de alarma, el cierre del canal Horeca, la incertidumbre, los cambios normativos, los aranceles de Estados Unidos, la crisis de precios generalizada en el campo, la reforma de la PAC y un largo de etcétera de asuntos que han mantenido a la federación alerta en todo momento y trabajando a pleno rendimiento.

Así lo ha manifestado el presidente de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal, en el acto de inauguración, en el que ha estado acompañado por el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez. En su intervención, el presidente ha hecho balance de un año que debía haber sido de celebraciones a nivel corporativo, con motivo de su 25 aniversario, así como de movilizaciones y reivindicaciones en el campo.

Sin embargo, “se tornó en un ejercicio de dificultades, equilibrismos y retos (…) y lo mismo ocurrió con la actividad agrícola, ganadera y agroindustrial de nuestras cooperativas”. “El coronavirus nos obligó a dejar las pancartas, arremangarnos todavía más, redoblar esfuerzos para garantizar el suministro alimentario y arrimar el hombro en todo lo que pudimos”, ha recordado Juan Rafael Leal.

“Un año tras el que me siento especialmente orgulloso de pertenecer al sector agrario andaluz y sus cooperativas”, ha subrayado el presidente, quien ha tenido un reconocimiento especial para todos los trabajadores de las cooperativas y la federación. “Esto no quiere decir que no lo hayamos pasado mal, lo que ha puesto de relieve es que somos un sector resiliente; que hemos afrontado los peores momentos y que, por qué no decirlo, hemos salido más fortalecidos”.

EN LA PAC LAS COOPERATIVAS VAN A JUGAR UN PAPEL «CLAVE EN EL ASESORAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y EN SU TRANSFORMACIÓN”

De hecho, el año 2020, pese a los problemas de rentabilidad del campo, ha sido el año récord de facturación de las cooperativas agroalimentarias que, en conjunto, han alcanzado 9.443 millones de euros, un 7,67% más que el ejercicio anterior, recuperando y superando niveles de 2018. En opinión del presidente, “esta cifra ha sido posible al incremento del consumo y a una mayor conciencia de la población sobre la alimentación y los hábitos de vida saludable”, y al crecimiento sostenido de las exportaciones alimentarias, que continúan creciendo con las cooperativas andaluzas como protagonistas. En concreto, 15 de las 20 cooperativas españolas más exportadoras son de Andalucía y pertenecen a Cooperativas Agro-alimentarias.

Por su parte, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, ha centrado su discurso en la PAC, destacando que las cooperativas van a jugar un papel «clave en el asesoramiento sostenible de las producciones agrarias y en su transformación para el cumplimiento de los requisitos medioambientales que exige la nueva Política Agraria Común (PAC)». En este sentido, Pérez ha agradecido la «unidad de acción» mostrada por todo el sector agrario andaluz en la defensa de una reforma justa y equilibrada de la PAC, que está previsto que se cierre en Luxemburgo el próximo martes y que dará paso en la primera quincena de julio a la aprobación del Plan Estratégico Nacional.

“Desde este Gobierno hemos apostado por una interlocución permanente con el sector y no hemos cesado de repetir en todo momento que nuestros agricultores no pueden hacer más con menos recursos económicos”, ha señalado el secretario general, quien ha esgrimido que los mecanismos de gestión de crisis en los mercados “no pueden ser una vez más olvidados por Europa, con precios de referencia desactualizados y la competencia de terceros países a la que no se revisan acuerdos ni se imponen los mismos requisitos medioambientales que a los productores europeos”.

“Confiamos en que Andalucía, como región líder a nivel europeo, sea respetada y también lo sea el modelo que nos ha permitido mantener una zona rural viva, innovadora y con capacidad de generar riqueza en sus municipios, evitando la despoblación que reina en otros puntos de España», ha agregado.

Tras el acto de inauguración, el director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi, ha presentado el balance de gestión de la organización en un año que comenzó con las movilizaciones del sector agrario andaluz, en unidad, y con el acto de apertura del 25 aniversario de la federación, en el multitudinario I Foro del Cooperativismo Agroalimentario, al más alto nivel, en colaboración con el Grupo Joly, y el patrocinio de la Consejería de Empleo, Caja Rural del Sur y Foro Alimentario. Precisamente, este sería el primero y el último evento, 15 días antes de decretarse el estado de alarma en España, el cual cambió por completo el curso de los acontecimientos y prioridades durante el resto de 2020.

La actividad institucional de la federación reforzó su interlocución a todos los niveles, a fin de trasladar la mejor y más puntual información a sus entidades asociadas ante las normativas cambiantes, así como elevar al Gobierno regional las necesidades y problemáticas que se iban detectando en cada momento.

“La relación con el Gobierno regional ha sido muy positiva, fluida y fructífera, pues en este 2020 sentíamos la imperiosa necesidad de solucionar los problemas de la gente con urgencia y, en este caso, de las cooperativas y sus asociados en un momento en el que se ha reforzado, más que nunca, su carácter esencial”, ha puesto de manifiesto el director general. Todo ello, ha señalado Jaime Martínez-Conradi, “en un año en el que nos hemos tenido que digitalizar a marchas forzadas y adaptarnos a nuevas formas de trabajar, para continuar e incrementar el nivel de servicios a nuestras entidades, con resultados más que satisfactorios en gestión de ayudas, formación, I+D+i, servicios jurídicos, etc.”

LA «GRAN FORTALEZA DE LAS COOPERATIVAS OS VA A PERMITIR AFRONTAR CON VENTAJA UNA RECUPERACIÓN QUE, NO NOS ENGAÑEMOS, VA A SER LENTA»

En la recta final de la Asamblea, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha contado con la presencia de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren, con la que la federación mantiene una vinculación muy estrecha y creciente, pues como ha resaltado el presidente, Juan Rafael Leal, las cooperativas son “economía social en esencia y empleo de calidad en las zonas donde más se necesita: en el medio rural”.

El presidente ha puesto en valor los datos con los que las cooperativas dan carpetazo el 2020: el mismo número de empresas asociadas (659), un número similar de socios (más de 291.000) y un 3,4% más de personas contratadas, habiendo pasado de 34.917 en 2019 a 36.096 de 2020. “Estas cifras lo que evidencian es lo que venimos defendiendo durante años y es que la economía social es el modelo de empresa que mejor resiste la crisis; así ha ocurrido siempre y así ha vuelto a suceder”, ha concluido Juan Rafael Leal Rubio.

Para terminar, la consejera de Empleo, Rocío Blanco Eguren, ha destacado durante su intervención la «gran fortaleza» con la que cuenta el sector agroalimentario andaluz como punto de partida «que os va a permitir afrontar con ventaja una recuperación que, no nos engañemos, va a ser lenta». En este sentido, la consejera ha recordado que Andalucía sigue siendo la comunidad con el sector agroalimentario de mayor tamaño, con una participación en el Valor Añadido Bruto (VAB) nacional de casi el 20% y más de 520.000 empleos ligados a esta actividad lo que supone prácticamente uno de cada cinco empleos del sector en España.

No obstante, Rocío Blanco ha advertido de que hay «puntos críticos» como el relevo generacional en los órganos de dirección o la digitalización que sigue siendo «asignatura pendiente, no solo para este sector sino para todo el tejido empresarial andaluz», debilidad para la que ha considerado muy necesario «cualificar y recualificar a los profesionales, porque si no reaccionamos con rapidez, llegaremos tarde».

Al respecto, la consejera ha avanzado que se está elaborando una orden que fije las bases reguladoras para medidas que incentiven proyectos destinados a la modernización digital y la mejora de la competitividad de autónomos, sociedades laborales y sociedades cooperativas, con un presupuesto de 2 millones de euros para empresas de economía social que se acojan a estas ayudas. Para terminar, Rocío Blanco ha recordado también que aún está abierto el plazo, hasta el 31 de agosto, de los incentivos destinados a fomentar el empleo estable, cualificado y de calidad en cooperativas y sociedades laborales, de entre 3.000 y 10.000 euros por cada contrato indefinido.