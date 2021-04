Las cifras de la PAC: Los pequeños agricultores que están por debajo de los 1.250 euros representan el 36% de los perceptores

El Ministerio de Agricultura ha realizado el cálculo del montante de ayudas directas de la PAC 2020 que consumirán los pequeños agricultores y lo ha cifrado en cerca de 71 millones de euros. Esta cantidad se reparte entre unos 240.000 perceptores PAC, cuyos pagos están por debajo de los 1.250 euros, según recuerda Unión de Uniones.

En España alrededor del 36% de los perceptores PAC están por debajo de los 1.250 euros. Estos son aproximadamente unos 240.000 beneficiarios. El umbral de 1.250 euros sirvió en 2015 para entrar en el régimen de pago de pequeños agricultores que, como principal ventaja, no están obligados a cumplir las condiciones de agricultor activo para cobrar la PAC. Además, su solicitud PAC se simplifica de manera importante ya que es suficiente con que cada año declaren al menos un número de hectáreas admisibles igual al número de derechos que activaron en 2015.

Lo que se cobra un pequeño agricultor en cada campaña es la misma cantidad de pagos directos (por todos los conceptos) que se le abonó en 2015.

Desde que en 2015 se asignaron los derechos de pago de la presente PAC, no es posible acceder a este sistema salvo que se reciba una cesión de derechos (por herencia o jubilación del titular, por ejemplo) y que el cedente sea pequeño agricultor y quien recibe los derechos cumpla las condiciones para serlo.

Estos “pequeños agricultores” que suponen un importante número de beneficiarios, tiene un sistema más simple para acceder a la PAC por el escaso importe individual que reciben, aunque no siempre ello es debido a la reducida dimensión de la explotación, sino a que su actividad está más orientada a sectores que históricamente no han recibido pagos PAC (como frutas y hortalizas) y por lo tanto no generaron “mochila” de derechos. Además, en conjunto absorben un volumen poco significativo de ayudas que absorben. Concretamente en 2020, se distribuirán un total de 70,93 millones de euros (en relación a los casi 5.000 millones de euros anuales de pagos directos PAC) de los cuales la mayor parte corresponden al pago básico (43,17 millones) y pago verde (23,36 millones).