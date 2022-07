Las ayudas a la modernización de la Junta andaluza se quedan cortas y dejan fuera a 4.000 agricultores y ganaderos

Las ayudas para la modernización de explotaciones agrarias aprobadas por la Junta de Andalucía se han quedado cortas y ha provocado el enfado de las organizaciones agrarias, que acusna a la Consejería de dejar fuera de las misma a 4.000 agricultores y ganaderos.

UPA Andalucía lamenta que la Consejería de Agricultura deje fuera de las ayudas a la modernización a casi 4.000 agricultores y ganaderos. La publicación de la resolución definitiva de estas ayudas permitirá que solo vayan a recibir dicha subvención el 37% de los solicitantes que cumplen todos los requisitos.

El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, explica: “Después de dos años de que se presentaran las solicitudes y en pleno verano, la Consejería publica la resolución definitiva de ayudas a inversiones en explotaciones agrarias. Lo hace con un retraso considerable que ha provocado que muchos agricultores y ganaderos hayan realizado inversiones para modernizar sus instalaciones y cultivos y que, ahora, verán cómo van a perder una subvención para la que cumplen todos los requisitos”.

UPA Andalucía lamenta que los cerca de 4.000 agricultores y ganaderos solicitantes de estas ayudas y que cumplen con los requisitos no serán beneficiarios “por falta de presupuesto”, mientras que otros muchos “tampoco recibirán las ayudas por distintas incidencias”. “La resolución tiene muchos errores, además de llevar dos años de retraso. Por ejemplo, no se ha comprobado correctamente la condición de explotación prioritaria de los jóvenes solicitantes, lo que va a provocar un importante número de reclamaciones que retrasará aún más la entrega de estas ayudas”, afirma Cristóbal Cano.

El secretario general de UPA Andalucía recuerda que la ejecución de los fondos de Desarrollo Rural en el periodo 2014-2020 en Andalucía tiene “un porcentaje muy bajo” si se compara con el resto de comunidades autónomas. “Mientras que en otras regiones y se han repartido todas estas ayudas europeas, en nuestra región no se ha hecho, privando a los agricultores y ganaderos de un dinero necesario para la modernización y el desarrollo de sus explotaciones”, asegura Cristóbal Cano.

UPA Andalucía solicita a la Consejería de Agricultura que “rectifique el resultado de esta convocatoria y que no desincentive las inversiones con trámites burocráticos eternos. No es de recibo que, en la crisis social y económica en la que estamos inmersos, la Consejería diga una cosa y haga todo lo contrario. Porque habla mucho de apostar por la modernización, pero la realidad es que, si no se rectifica, su inacción va a dejar a cerca de 4.000 solicitantes sin una ayuda más que necesaria para unas inversiones con las que quieren mejorar sus explotaciones y ganar en competitividad”, concluye el secretario general de UPA Andalucía.

PARA COAG, LA FALTA DE PRESUPUESTO AFECTA ESPECIALMENTE A LOS JÓVENES

Por su parte, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía –COAG Andalucía- exige un aumento del presupuesto destinado a la modernización de las explotaciones agrícolas para atender a los casi 4.000 agricultores y ganaderos cuyos expedientes que se han quedado fuera. La falta de presupuesto en el programa de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas afecta especialmente a los jóvenes agricultores, que no podrán optar a las ayudas al no contar con los puntos de explotación prioritaria que sí ostentan las explotaciones consolidadas de agricultores y ganaderos. Esto provoca que los jóvenes compitan en total desigualdad con otros potenciales perceptores al no ser, por ejemplo, titulares de una explotación.

El presupuesto inicial del programa eran 33 M€ para la modernización «genérica» y 15 M€ destinados a modernización del olivar. Finalmente, este presupuesto se amplió a 60 y 30 millones de euros respectivamente. Sin embargo, de las 6.127 solicitudes que cumplen los requisitos (3.971 genéricas y 2.156 para olivar), finalmente sólo se atenderán 2.220 por falta de presupuesto. Dicho de otra forma, únicamente se atenderá el 37% de las iniciativas de inversión solicitadas.

Quedan fuera de percibir los fondos para la modernización los jóvenes que se incorporaron con ayudas al Programa de Desarrollo Rural (PDR), pues no suman los puntos de la concurrencia al estar ejecutando todavía su plan empresarial. De esta forma, esa sinergia que presume Europa entre las ayudas a la modernización y otras del PDR no se traslada a la práctica. Es necesario, entonces, un presupuesto específico para los jóvenes que se incorporan a la actividad agrícola. Además, desde COAG Andalucía se defiende un porcentaje máximo de financiación que no llegue al 90%, como ocurre actualmente, lo que permitiría atender con fondos públicos a un mayor número de personas.

Clara Torreblanca, coordinadora de Juventudes de COAG Andalucía, recuerda que actualmente «hay más de 82.000 titulares de explotación andaluces que tienen más de 65 años, mientras sólo el 9,4% tiene menos de 40 años». Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), puede extraerse que dentro de una década habrá en Andalucía más de 133.000 explotaciones con titulares que superan los 65 años. Por tanto, el relevo generacional en el campo andaluz debería ser una prioridad para las administraciones públicas.