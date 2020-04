La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), junto con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y agricultores de forma particular repartidos por todo el territorio español están colaborando activamente con los ayuntamientos y otras entidades públicas para facilitar agricultores que, de forma voluntaria y altruista, se han ofrecido a realizar labores de desinfección en las calles para prevenir el Covid-19. Lamentablemente, una nota informativa sobre la desinfección de las vías públicas en los municipios emitida por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ningunea las labores llevadas a cabo por un sector esencial que estos días presta también sus servicios para poder suministrar de alimentos a toda la sociedad y demuestra que no se ha enterado de que es el sector en su conjunto el que lleva a cabo esta acción.

Una actuación, que sin embargo, ha sido reconocida y aplaudida en todos los medios y canales de comunicación españoles y europeos como una muestra más de solidaridad por parte de todo el sector. Incluso son numerosos los ayuntamientos que pertenecen a la FVMP y que sí están teniendo en cuenta la implicación de las organizaciones agrarias y cooperativas sin discriminar a ninguna entidad del sector, de lo que se deduce que la coordinación entre la FVMP y los diferentes consistorios no es la adecuada.

Ante esta publicación, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, recuerda que “los agricultores constituyen un sector especialmente idóneo para complementar esta actividad de desinfección porque cuentan con máquinas de aplicación, con equipos de protección individual (EPIs) y con la formación necesaria”. La organización critica que se publique una nota informativa tan “desafortunada” en un momento de crisis como este, al considerarla “insolidaria”.

Asimismo, contrasta con la carta de agradecimiento que ha remitido el president de la Generalitat, Ximo Puig, a las organizaciones agrarias y que reconoce el trabajo que están haciendo los agricultores y ganaderos estos días para asegurar el suministro de alimentos, además de señalar que nuestro colectivo está demostrando ser un ejemplo de profesionalidad y solidaridad con la sociedad.

“Una muestra significativa de la diferencia de nivel y de forma de actuar demostrada por la Federación de Municipios y Provincias”, señala Aguado. Por su parte, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias también ha trasladado a esta organización agraria la petición de coordinar a los agricultores voluntarios para intensificar la labor de desinfección en las calles.

Pese a la actuación de la FVMP, desde el sector agrario en todo su conjunto no se va a desincentivar la labor tan positiva que está llevando a cabo y se va a mantener la responsabilidad solidaria en todas aquellas zonas en las que sea necesaria “por encima de aquellos que no quieren entender lo que está pasando en la sociedad”, apunta Aguado.

“Buscamos una forma de colaborar, de sumar y no de restar. Deberían ser más solidarios y emplear más el diálogo con todos los representantes del sector agrario. Consideramos un ninguneo infantil esa forma de actuar y lamentamos que la FVMP no sea conocedora de la importancia de esta labor ante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Con esta nota demuestran que no están a la altura de la actuación voluntaria que está llevándose a cabo por parte de agricultores y ganaderos en toda España, puesto que se están poniendo en marcha equipos para colaborar en la desinfección de las calles y los agricultores se están ofreciendo libremente a los ayuntamientos”, subraya Aguado.