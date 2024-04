Lamentan la retirada de la candidatura del Paisaje del Olivar Andaluz como Patrimonio de la Humanidad: «Un día aciago para el sector»

Día aciago y triste. Así calificamos desde UPA Jaén la decisión de retirar la candidatura de los Paisajes del Olivar como Patrimonio de la Humanidad. «Una decisión que no compartimos y de la que el sector se arrepentirá en el futuro con total seguridad», como ha señalado el secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, quien lamenta «el trabajo, el tiempo y los recursos perdidos cuando estábamos tan cerca de presentar la candidatura y que la mala información, la falta de lealtad de algunos actores del propio sector y las injerencias políticas han generado un cóctel imposible para que la candidatura prosperara”.

Cristóbal Cano asegura que en esta decisión “no se puede echar la culpa a nadie fuera del sector”. “La realidad que tenemos es esta y, al final, no hay que buscar a los culpables de muchos de los problemas endémicos que padece el sector olivarero fuera, sino que los tenemos dentro. Hoy es un día aciago para el olivar en Andalucía porque desinformaciones, bulos y fake news han generado una bola que ha hecho imposible que la candidatura de los Paisajes del Olivar como Patrimonio de la Humanidad siga adelante. Con el tiempo se verá el error histórico de una decisión que no compartimos, de una oportunidad que desechamos y que otros territorios con mayor altura de miras sí aprovecharán sin ninguna duda. Y llegado ese momento, quienes hoy se sienten satisfechos con esta decisión, echarán la vista atrás y seguramente se lamentarán de la ocasión perdida, otra más de muchas. Pero ya será tarde”, afirma el secretario general de UPA Jaén.

La organización, como recuerda Cristóbal Cano, siempre ha defendido la idoneidad de la candidatura porque no hay inconveniente alguno para los agricultores, al contrario, cree que posibilitaría la incorporación, por ejemplo, del olivar tradicional a otros incentivos por parte de las administraciones y numerosos beneficios que, aún a día de hoy, se nos hace difícil vislumbrar por todos los parabienes que dicha declaración supondría para nuestro olivar. De ahí que muestre su profundo pesar por una decisión a la que se llega “sin que nadie de los que están en contra, o de perfil, haya sido capaz de exponer un argumento real, tangible, que justificase su negativa. No existe un por qué no aceptan formar parte de la candidatura con el mínimo rigor. Simplemente, sus explicaciones han sido el no por el no, sin argumentos, lo que nos lleva a pensar que en ellos han pesado otro tipo de intereses”, concluye Cristóbal Cano.

UPA Jaén, que siempre ha considerado la candidatura del Paisaje del Olivar Andaluz como Patrimonio de la Humanidad una herramienta que pondría en valor, especialmente, el olivar tradicional y que permitiría abrir nuevos escenarios para aumentar su rentabilidad, felicita a los miembros de la comisión institucional «que han realizado un buen trabajo para que la declaración resultara todo un éxito, un esfuerzo que lamentablemente ha sido en vano».