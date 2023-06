Lamentan que la Comisión haga oídos sordos a los países del sur en materia de la sequía y no los considere prioritarios

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca, Agrifish, celebrada este martes, lamenta que se haya pasado de puntillas por el tema de la sequía y se haya decidido, casi unilateralmente, dar prioridad a otros Estados con distinta problemática en lugar de los países del sur.

Unión de Uniones considera que, si bien Portugal expuso de manera adecuada el informe de la situación sobre la sequía que atraviesan los países del sur, la Comisión parece que ya tenía su decisión tomada sobre a dónde destinar los fondos de la reserva de crisis.

En este sentido, la organización explica que una parte de los fondos anuales de la reserva de crisis de la PAC de 450 millones de euros se ha destinado a brindar apoyo a los agricultores perjudicados por la propagación de la gripe aviar. Igualmente, otra parte de los recursos se han asignado a los países afectados por las importaciones provenientes de Ucrania, específicamente Polonia, Rumanía y Bulgaria y se están tramitando 100 millones de euros para ayudar a cinco países afectados: Bulgaria, Hungría, Rumanía, Polonia y Eslovaquia.

“SOMOS LOS AGRICULTORES LOS QUE LUCHAMOS DÍA A DÍA PARA PODER SACAR ADELANTE LAS EXPLOTACIONES MIENTRAS SE NOS CRIMINALIZA DEL AUMENTO DE LOS ALIMENTOS”

Así, quedarían 250 millones de euros en la reserva agrícola. La Comisión tiene la intención de distribuir estos fondos entre todos los Estados miembros que se han visto afectados por diferentes tipos de crisis: la sequía en España y Portugal, las inundaciones en Italia, los problemas en el sector lácteo de Letonia y Lituania, así como la difícil situación que enfrentan los productores de manzanas en Bélgica.

Además de la cantidad destinada a paliar la sequía y otros problemas que, Unión de Uniones considera del todo insuficiente, el Consejo de Ministros finalizó sin tener ninguna medida sobre la mesa de todas las que podían depender de la Comisión y que se han trasladado en diversas ocasiones en estos meses.

Recuerda la organización que está sobre la mesa la flexibilización en todo lo posible de las normas de aplicación de la PAC y el aumento del porcentaje de anticipo de estas ayudas y la modificación reglamentaria para permitir el uso de los fondos de desarrollo rural para ayudas directas por sequía. Sin embargo, el Comisario ni siquiera mencionó el tema en la rueda de prensa posterior.

Unión de Uniones cree que se ha perdido el tiempo estos dos meses y no comparte que no se atiendan en igual medida las necesidades demandadas por los ciudadanos de todos los estados miembros. «Claro que comprendemos que hay otros agricultores y ganaderos de otros países que también lo están pasando mal. No es una competición de quién está peor, pero no es de recibo la falta de apoyo por parte de la Comisión que prácticamente trata al Consejo de Ministros como a un grupo de pedigüeños», apuntan desde la organización.

Asimismo, considera que para el ministro de Agricultura español el Consejo de ayer representa un fracaso, «ya que no ha sido capaz de trasladar las necesidades a la Comisión, aliándose con los países del sur para hacerse fuerte».

«Puede ser que el Comisario tuviese ya la decisión tomada, pero Planas tenía que venirse con los deberes hechos y se vuelve otra vez con las manos vacías y las orejas gachas», apuntan desde Unión de Uniones. «Y mientras, somos los agricultores y ganaderos los que luchamos día a día para poder sacar adelante nuestras explotaciones mientras, a la misma vez, se nos criminaliza del aumento de los alimentos en los supermercados», concluyen.