Lácteos y desperdicio cero: Ideas y trucos para saber cómo reaprovechar estos alimentos durante estas fiestas navideñas

La Organización Interprofesional Láctea (InLac), en el marco de la campaña cofinanciada por la UE “Cuenta con los productos lácteos europeos”, se ha propuesto concienciar a las familias para que apuesten y abanderen la “cocina de desperdicio cero”, esto es, intentar que los alimentos no acaben en el cubo de la basura por sus consecuencias tan negativas para el Planeta y también porque va en contra de la soberanía alimentaria, en unas circunstancias donde no todos los habitantes tienen acceso a los alimentos de primera necesidad.

En este contexto y durante estas fiestas navideñas, InLac impulsa una campaña de concienciación utilizando la televisión y las redes sociales para animar a los españoles a aprovechar al máximo los alimentos que adquirimos. Tal y como explica la directora gerente de InLac, Nuria María Arribas, “hay que planear el menú más con la cabeza que con el corazón para que no sobre nada. Y contar con alimentos que nos permitan hacer ‘Cocina de Desperdicio Cero’, como puedan ser los lácteos. Son tan versátiles que, con un poco de imaginación, lo que sobra puede tener muchas vidas en tu mesa”.

“Cuando no tiramos comida, tampoco tiramos el esfuerzo por ser sostenibles de todo un sector. Debemos contar con los lácteos europeos, para que antes de que se conviertan en desperdicio, se conviertan en receta”, prosigue Arribas.

“Si sobra una cuña de queso, se puede aprovechar. Por ejemplo, se puede hacer al día siguiente pasta o rayarlo sobre un arroz. También se pueden hornear unas galletitas saladas de queso. Con un yogur podremos elaborar un bizcocho para cinco personas.”, explica por su parte, la prestigiosa chef Pepa Muñoz, (“El Qüenco de Pepa”), representante destacada del Comité de Sostenibilidad Láctea (órgano asesor de esta campaña europea «Cuenta con los productos lácteos europeos»).

APUESTA POR LAS RECETAS QUE HAN PASADO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN Y QUE HAN PERDURADO PERMITIENDO APROVECHAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS Y NO DESPERDICIAR NADA

Los alimentos lácteos muestran una gran versatilidad en la gastronomía y, tal y como recuerda Muñoz, todos los lácteos han tenido siempre un papel relevante en la cocina tradicional, respetuosa con los recursos del entorno, con la agricultura, la ganadería y siempre de proximidad, donde primaba el aprovechamiento de todo”.

“Los lácteos son alimentos que desde siempre se han utilizado en los hogares y debemos ponerlos en valor, porque la cocina es alimentación y ésta a su vez es medicina preventiva”, confiesa la chef. Y es que la cultura gastronómica europea tiene mucho de cocina tradicional, marcada por ingredientes obtenidos en el entorno más inmediato, de forma sostenible, y que son beneficiosos para nuestra salud, “y en esto, los lácteos en todas sus variantes son la punta de lanza”.

Muñoz sabe integrar los lácteos como nadie en un sinfín de platos y postres. “Como entrante o principal, no conozco a nadie a quien no le gusten las croquetas, y precisamente los lácteos cobran protagonismo como gran ingrediente central”, asevera la chef. En la repostería, prosigue, el abanico de posibilidades es ingente, vinculado en muchas ocasiones a una herencia de recetas que han pasado de generación en generación y que han perdurado hasta nuestros días, permitiendo aprovechar al máximo los recursos y no desperdiciar nada.