Lactalis responde a la negociación por el precio de la leche con una carta coaccionando a los ganaderos a firmar a pérdidas

La plataforma Ganaderos Lácteos Unidos, la cual unifica a varias asociaciones y organizaciones de productores de leche, ha denuncia que Lactalis Iberia sigue presionando bajo amenazas y coaccionando a los ganaderos para que incumplan la ley de la cadena alimentaria y firmen los contratos a perdidas, sin cubrir los costes de producción.



Esta carta llega después de una reunión con Lactalis el 30 de diciembre, en otro intento de negociación de contratos con la OPL del Sur. Tras el encuentro, la OPL se ratificó en no firmar contratos que no cubran costes de producción como ordena la ley de la cadena alimentaria y para que no deban incumplir la ley los propios ganaderos, además también de no tener que salir perjudicados económicamente al no cubrir costes con lo que Lactalis estaba ofreciendo.



Ante esta situación, los representantes de la OPL se reiteraron en su postura de no firmar por bajo de 0,40 céntimos que se estipula como precio mínimo para cubrir costes.



AMENAZA CON NO RECOGER LA LECHE PESE A QUE, POR LEY, DEBE HACERLO SI SE ESTÁ NEGOCIANDO

Después de no llegar a un acuerdo que satisfaga a ninguna de las partes, una vez concluida la reunión, se optó por dejar abierta la vía del diálogo para seguir intentando la negociación. En este entido, se propuso que, si es necesario, el Ministerio nombrase a un mediador como recoge dicha ley.

Sin embargo, Lactalis esa misma tarde procedió a enviar una carta amenazante y coaccionando a los ganaderos que representa la OPL del Sur para firmar con sus condiciones a dos días de terminar el contrato.



Una situación que desde la plataforma se ha criticado, ya que mientras haya una voluntad de seguir negociando el contrato, legalmente la industria láctea no puede dejar de recoger la leche, tal y como dice dicha ley. Sin embargo, para Lactalis, según señala en su carta, consiera que se han roto las negociaciones, lo que le permitiría imponer sus condiciones.



Ante este panoama, la plataforma Ganaderos Lácteos Unidos consider que se ha dado «una muestra más de la prepotencia y seguridad de impunidad que está empresa hace alarde. Saltándose la ley de la cadena alimentaria, riéndose del Ministerio y provocando y coaccionando a los ganaderos».