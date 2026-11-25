Lola Merino / Presidenta de AMFAR (Federación de Mujeres y Familia del Ámbito Rural)

Todas las mujeres tienen derecho a vivir en libertad, con dignidad y en igualdad, independientemente de dónde hayan nacido o del lugar en el que residan. Sin embargo, cuando hablamos de violencia de género, vivir en un municipio rural puede suponer una dificultad añadida para acceder a la ayuda, la protección y los recursos necesarios.

La violencia contra las mujeres no entiende de partidas de nacimiento ni de empadronamientos, pero sí de herramientas y políticas para combatirla.

Este 25N, los datos son alarmantes. En lo que llevamos de 2026, han sido asesinadas 47 mujeres, de las cuales 20 residían en municipios rurales. Es decir, el 42,55 % del total. Una cifra que pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de muchas mujeres que viven en nuestros pueblos y la necesidad de prestar una atención específica a esta realidad en el ámbito rural.

Desde AMFAR, llevamos años defendiendo que la igualdad de oportunidades debe llegar a todos los territorios. No podemos aceptar que una mujer tenga menos posibilidades de pedir ayuda, denunciar o reconstruir su vida simplemente por vivir en un pueblo pequeño.

En muchos municipios, la falta o lejanía de los recursos, las dificultades de transporte, la ausencia de servicios especializados o el miedo al escarnio público pueden convertirse en obstáculos para las víctimas. A ello se suma, en numerosas ocasiones, la dependencia económica, que dificulta todavía más romper con el agresor. Sin empleo, sin ingresos propios y sin alternativas habitacionales, dar el paso para salir de la violencia resulta mucho más complicado.

Por eso, combatir la violencia de género en el ámbito rural exige algo más que declaraciones institucionales. Necesitamos recursos económicos y humanos, atención psicológica, jurídica y social accesible, dispositivos de protección cercanos y una coordinación real entre ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, servicios sociales y asociaciones de mujeres.

Se necesita, también, apostar por la autonomía económica de las mujeres rurales, impulsando el empleo, la formación, el emprendimiento y el acceso a oportunidades que les permitan construir su propio proyecto de vida.

La violencia de género no es un problema privado, no puede permanecer oculto entre las paredes de un hogar ni convertirse en un silencio compartido por miedo, vergüenza o falta de alternativas. Es un problema social que nos interpela a todos y que exige una respuesta firme, coordinada y permanente.

Desde AMFAR insistimos en que ninguna mujer debe sentirse sola ni desprotegida por vivir en el ámbito rural. La protección, la atención y la posibilidad de empezar de nuevo deben estar garantizadas.

Porque vivir en un pueblo nunca puede significar tener menos derechos, menos oportunidades o menos protección. La lucha contra la violencia de género debe llegar a todos los rincones de España, sin excepciones.