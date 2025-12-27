La verdad del pura raza español se hace viral: la cría y selección de los caballos salta a las redes sociales

El ganadero Miguel Bohórquez Melgarejo cuenta los entresijos de la cría y selección de los caballos de pura raza español ante una comunidad de miles de seguidores de redes sociales

En este programa de ‘Pioneros’ de Jerez Televisión, nos adentramos en el mundo de las Redes Sociales de la mano del ganadero jerezano, Miguel Bohórquez Melgarejo.

Respaldado por una «ganadería troncal», fundada en 1892, Miguel ha querido dar un paso más, contado públicamente los entresijos del día a día del manejo de los caballos de Pura Raza Español.

Y el resultado es muy positivo porque los números le respaldan, cuenta con 15.000 seguidores en Facebook y 9.700 en Instagram. Una comunidad nada desdeñable, tieniendo en cuenta que su contenido es específico. «Es muy reduccionista pensar que un perfil de caballos sólo lo van a ver ganaderos, de hecho, mi objetivo es trasladar con un lenguaje sencillo lo que hacemos día a día en la ganadería, para todo tipo de público», puntualiza Miguel, que también explica que sus seguidores «no se reducen a la provincia de Cádiz, Andalucía o España, de hecho una gran parte está cruzando el charco». Y comenta que, sin ir más lejos, en Sicab ha atendido a una seguidora de Canadá que «ha aprovechado la celebración del Salón Internacional de Sevilla para conocerme en persona».

Con mucho sosiego y de una forma muy didáctica, el ganadero introduce a sus espectadores en el manejo del caballo, en las claves de la selección genética o en labores tan cotidianas como el herradero o la reposición de las herraduras.

UN GANADERO QUE SE METE EN CHARCOS

A esos conceptos genéricos, Miguel Bohórquez añade otros más polémicos como su perspectiva del bienestar animal que «dista mucho de la normativa que hacen los políticos que no pisan el campo», comenta. Y prosigue, «para redactar las normas, los políticos tendrían que asesorarse no por uno sino por varios ganaderos porque nadie como nosotros conoce nuestro trabajo. Si nos llamaran, conseguiríamos una legislación que se adapte a nuestro trabajo y no tendríamos que trabajar para adaptarnos a una legislación que es impracticable porque la redactan personas que no saben cómo es nuestro entorno, nuestros caballos y nuestras explotaciones».

Otro de los temas polémicos que ha tratado en sus redes sociales es el de los botiquines básicos, Miguel explica, que la nueva normativa les ha dejado a los pies de los caballos porque «dependemos de la bondad y disposición de los veterinarios cuando un caballo se pone enfermo en plena noche, nuestra finca está apartada y vemos cómo nuestro caballo se muere sin que podamos hacer nada». El ganadero es tajante en este tema y solicita que se dé formación a los ganaderos para que puedan utilizar medicinas básicas para salvar la vida de sus caballos cuando sea necesario y no dispongan de un veterinario. «En qué cabeza cabe que tengamos un hijo muriendo de dolor en casa y no pudiéramos darle un antiinflamatorio hasta que no tuviéramos un pediatra delante, ésto es lo mismo, necesitamos que nos dejen atender a nuestros caballos al instante y no dejarlos sufrir hasta que sea el momento idóneo».

Por supuesto en sus redes también toca otros temas como la morfología y el comportamiento, los dos items que cualquier ganadero de equino quiere equilibrar para tener los mejores caballos. «Yo lo tengo claro y mi padre, gracias a Dios, está de acuerdo conmigo, queremos hacer una ganadería en la que busques lo que busques, encuentres tu caballo». Es decir, padre e hijos intentan conseguir caballos de diferentes tipos; los mejores para competir, otros centrados en la doma e incluso también tienen caballos para aquellos a los que les mueve la unicamente la imagen y no miran más allá. «Somos una fábrica, cuánto más diverso sea nuestro producto, más posibilidades tenemos de que nos elijan los compradores» comenta, aunque puntualiza, «siempre apostando por unos ejemplares de categoría que con sólo mirarlos y, a primera vista, se vea que son Pura Raza Español».

Y lo cierto es que lo están consiguiendo porque de sus cuadras ya han salido caballos que han ganado olimpiadas y otros que han ganado concursos de morfología.

Una ganadería de Pura Raza Español que engrandece la marca España y que ahora, lejos del secretismo de otras épocas, cuenta con un propietario que desgrana los secretos ante miles de seguidores de las redes.

Un pionero muy necesario para seguir contando la verdad del campo a corazón abierto.