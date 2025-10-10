La venta de tractores nuevos continúa subiendo y ya supone un aumento del 32,22% respecto al mismo periodo de 2024

La venta de tractores nuevos ha alcanzado las 9.097 unidades entre enero y septiembre de este año, lo que ya supone un aumento del 32,22% respecto al mismo periodo de 2024, según el último avance de inscripciones de maquinaria agrícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Solo en el mes de septiembre, los agricultores adquirieron un total de 1.112 tractores, un 45,36 % más que en el mismo mes de 2024; Andalucía lideró la compra (470 unidades), seguida de Castilla-La Mancha (98) y Cataluña (983).

En el acumulado entre enero y septiembre, la venta total de maquinaria agrícola -entre las que se incluyen, además de los tractores, maquinaria automotriz, maquinaria remolcada o suspendida y, por último, remolques- se fijó en 27.886 unidades (21,16 %), de las que 3.293 unidades (36 %) corresponden al mes de septiembre.

La compra acumulada de maquinaria automotriz entre enero y septiembre se fijó en 1.425 unidades (15,38 %), de las que 446 eran recolectoras (8,25 %); 663 equipos de carga (11,8 %), 8 tractocarros (-42,86 %), 87 motocultores y motomáquinas (+40,76 %) y 221 tipos de otras modalidades de máquinas (+40,76 %).

La maquinaria remolcada o suspendida nueva que aparece en el registro se situó en 14.738 unidades (+17,74 %) en los nueve primeros meses del año, entre las que destacan por número las de equipos de tratamientos (5.260 unidades, +9,63 %), equipos de recolección (2.314 unidades, +35,48 %) y maquinaria de preparación del suelo (2.318, 20,48 %).

Por último, la venta de remolques en los nueve primeros meses del año se fijaron en 2.606, lo que también supone un aumento del 10,05% más respecto al mismo periodo de 2024.