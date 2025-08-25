ARANCELES
INCENDIOS
MOVILIZACIONES
PAC
CEREALES
DANA Y SEQUÍA

El mildiu y la ola de calor se llevan el 50% de la producción en la vendimia en la zona de Montilla-Moriles, que se encuentra ya al 40%

por | Ago 25, 2025 | Agricultura, Destacados, Viñedos

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado de que el estado de la vendimia en la zona de Montilla-Moriles se encuentra al 40% de la recolección.

El presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba, Juan Manuel Centella, explicó que “se confirman las malas expectativas de cosecha debido al mildiu y a la ola de calor tan severa” de las semanas anteriores que va a provocar una disminución de producción del 50% respecto a la campaña pasada, estimándose entre 13 y 15 millones de kilos de uva.

Según informó Centella, ahora se está cosechando la variedad autóctona Pedro Ximenez, ya se han terminado las variedades blancas tempranas y la uva tinta siendo la producción de esta última de 300.000 kilos de uva, una producción del 50% menos que la campaña anterior.

Asaja Córdoba esperamos que la Administración “sea sensible con el sector” y habilite las ayudas necesarias para paliar “este desastre con unas pérdidas que se estiman entre 15 y 20 millones de euros”.

Respecto a los precios, han subido un 25% estando en torno a un euro el kilo de uva, aunque este incremento “no podrá compensar las pérdidas tan enormes de producción que se están registrando”, subraya la organización agraria.

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×