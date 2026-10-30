La vendimia del Condado de Huelva cerrará con cerca de 18,5 millones de kilos y destaca la excelente sanidad y calidad de la uva

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva y de la Indicación Geográfica Protegida Vino Naranja del Condado de Huelva realiza un balance muy positivo de la vendimia de 2026, una campaña marcada por el excelente estado sanitario de la uva y por unos parámetros de maduración que permiten anticipar una cosecha de gran calidad.

La vendimia 2026 tiene previsto cerrar su campaña con una producción de 18,5 millones de kilos de uva, de los cuales aproximadamente 18 millones corresponden a variedades blancas y medio millón a variedades tintas. La recolección comenzó el pasado 21 de julio en Villalba del Alcor y finalizó el 6 de octubre en Bollullos Par del Condado, completando una campaña que ha destacado por las buenas condiciones con las que la uva ha llegado a los lagares.

El presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García de Prado, ha subrayado la satisfacción del sector ante los resultados de esta campaña. “La uva ha llegado a los lagares en perfectas condiciones sanitarias y con unos parámetros de grado muy positivos. Hacía años que no teníamos una vendimia con unas características tan favorables, tanto por el estado de la uva como por su calidad y grado”, ha señalado.

En cuanto a la maduración, las variedades blancas han registrado una media superior a los 11 grados Baumé, mientras que las tintas han superado los 13 grados Baumé. Estos valores, unidos a la excelente sanidad de la uva, constituyen una base favorable para la elaboración de vinos de calidad. No obstante, la valoración definitiva de la cosecha corresponderá a los técnicos una vez avance el proceso de elaboración y evaluación de los vinos.

LA ZALEMA, PROTAGONISTA DE LA VENDIMIA

Dentro de la producción de variedades blancas, la Zalema vuelve a ser variedad autóctona y principal seña de identidad vitivinícola del Condado de Huelva con mayor producción. Su protagonismo vuelve a poner de relieve la importancia de conservar y poner en valor el patrimonio varietal del territorio, así como el trabajo de los agricultores que mantienen vivo el viñedo campaña tras campaña.

La calidad de la uva constituye el punto de partida para que las bodegas puedan desarrollar todo su potencial elaborador.

En este sentido, el Consejo Regulador destaca la importancia de la coordinación entre viticultores, cooperativas y bodegas, cuyo esfuerzo resulta esencial para preservar las características de los vinos amparados y responder a las exigencias de calidad del mercado.

EL VIÑEDO, UNA APUESTA POR EL FUTURO DEL CONDADO

Más allá de las cifras de producción, el balance de la vendimia invita a poner en valor la función económica y social del viñedo en el Condado de Huelva. La actividad vitivinícola sostiene explotaciones agrarias, genera actividad en cooperativas y bodegas y contribuye al mantenimiento de empleo y servicios en los municipios rurales.

El Consejo Regulador considera prioritario seguir trabajando junto a agricultores y bodegueros para afrontar los retos del sector, reforzar la competitividad de las explotaciones y las empresas elaboradoras, impulsar el reconocimiento de los vinos y vinagres amparados y garantizar la continuidad de una actividad estrechamente ligada a la identidad de la comarca.

En este contexto, una vendimia con buenas condiciones sanitarias y parámetros de maduración favorables supone un punto de partida esperanzador para el conjunto del sector. El objetivo compartido es transformar la calidad de la materia prima en vinos con personalidad y valor añadido, capaces de fortalecer el posicionamiento de las denominaciones de origen y de contribuir al desarrollo económico y a la fijación de población en el territorio.

La calificación definitiva de la cosecha llegará cuando los equipos técnicos dispongan de los elementos necesarios para evaluar los vinos resultantes. Por ahora, el balance es alentador y permite mirar con optimismo a una campaña que ha reunido unas condiciones especialmente positivas para el viñedo del Condado de Huelva.