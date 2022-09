La Universidad Internacional de La Rioja lidera un proyecto europeo para formar al personal del sector vitivinícola frente al cambio climático

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), a través de su Instituto de Investigación, Innovación y Tecnologías Educativas (UNIR iTED), coordinará el proyecto europeo Green Vineyards, que busca mejorar la formación del personal del sector vitivinícola frente a los retos del cambio climático.

El proyecto, enmarcado dentro del programa Erasmus+, cuenta con un presupuesto de 243.990 euros y una duración de 30 meses. Daniel Burgos, director del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnologías Educativas (UNIR iTED) y coordinador del proyecto, ha sido el encargado de presentar Green Vineyards este miércoles 7 en el rectorado de UNIR. El acto ha estado presidido por el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela.

Green Vineyards está formado por un equipo multidisciplinar de siete socios de Alemania, Italia, Francia, Macedonia del Norte y España, y su principal objetivo es aumentar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal del sector vitivinícola para que puedan enfrentarse a los retos del cambio climático.

El trabajo que va a desarrollar el consorcio vincula medio ambiente, digitalización y sector agroalimentario, tres de las prioridades de la Comisión Europea para el periodo 2021-2027. “El cambio climático es la mayor amenaza a las que nos enfrentamos, y no cabe duda de que su impacto en el campo es devastador. Para lograr una sociedad justa y sostenible, con una economía moderna, eficiente en cuanto a recursos y competitiva, es necesario contar con mano de obra que la respalde. Por eso es esencial formar a los trabajadores con los requisitos de cualificación inherentes a los empleos verdes”, ha señalado Daniel Burgos.

RESULTADOS TANGIBLES DE GREEN VINEYARDS Y PRIMEROS PASOS DEL CONSORCIO



Entre los resultados que se esperan obtener de este consorcio, destaca la creación de un curso específico, un catálogo de buenas prácticas, recursos multimedia, un marco de competencias y una herramienta de autoevaluación y recomendación.

Además, gracias a la experiencia tecnológica de UNIR y su apuesta por la educación abierta, Green Vineyard facilitará un kit de transferencia para que la experiencia sea reutilizada y adaptada abiertamente por cualquier entidad interesada.

Y es que una de las fortalezas de Green Vineyards es su transversalidad y su capacidad de aprovechamiento por parte de otros sectores agrícolas, industriales e, incluso, educativos.

Tal y como ha explicado Burgos, el proyecto acaba de arrancar, a través de las reuniones que los socios celebrarán en el rectorado de UNIR durante este miércoles y jueves. Supone un esfuerzo relevante de investigación para identificar las mejores prácticas sostenibles en toda Europa, y que luego dichos conocimientos estén al alcance de cualquier persona de forma gratuita.

“Para UNIR, Green Vineyards es una oportunidad única respaldada por la Comisión Europea para reintegrar a la sociedad riojana todo el apoyo que muestra continuamente a nuestra universidad, esta vez a través del sector vitivinícola, y con una repercusión continental a través de grandes socios en cuatro países clave, como son Francia, Italia, Macedonia del Norte y Alemania”, ha concluido Burgos.

En concreto, el consorcio está formado por la Universidad Internacional de La Rioja (ES); el Institut Français de la vigne et du vin (FR), CeSAR, Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (IT); Private Scientific Institution (MKD); Institute for research in environment, civil engineering and energy (MKD); Federacion Española del Vino (ES); y Lake Constaza Foundation (DE).

Toda la información de esta iniciativa europea está disponible tanto en su página web, www.greenvineyards.eu, como en sus redes sociales.