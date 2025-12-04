La UNED prepara un curso sobre Mujeres rurales frente a la inteligencia artificial generativa y pide la colaboración de las propias mujeres

El proyecto ofrece un programa formativo digital y gratuito compuesto por seis cursos MOOC, con una duración total de 125 horas (equivalentes a 5 créditos ECTS de formación permanente de la UNED). Está especialmente dirigido a mujeres rurales que residen en zonas de riesgo de despoblación extrema en España.

El objetivo general es desarrollar competencias específicas en inteligencia artificial generativa, desde una perspectiva humanista, en mujeres de zonas rurales más despobladas, que facilite la disminución de la brecha digital. Además, se desarrollará y evaluará una propuesta formativa para la capacitación en inteligencia artificial generativa destinada a estas mujeres en zonas rurales.

La hipótesis de partida se concreta en: el desarrollo de competencias en IAG, desde una perspectiva humanista, en mujeres rurales facilita la disminución de la brecha digital.

Fases de desarrollo: 1. Análisis documental de la situación de las mujeres rurales ante la IAG; 2. Análisis de las necesidades formativas en este ámbito;3. Diseño del programa formativo; 4. Desarrollo, virtualización e implementación; 5. Evaluación y difusión de los resultados obtenidos.

Se puede acceder al formulario de contacto aquí.