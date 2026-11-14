La UE reducirá su producción de vino con descensos en grandes países productores de vino, con la excepción de España que sube un 3%

El Copa-Cogeca ha publicado este jueves sus estimaciones sobre la producción vitivinícola del próximo año en la UE, que revela descensos en grandes países productores de vino, con la excepción de España.

Las organizaciones apuntan al cambio climático y a una tendencia de consumo a la baja como principales responsables del descenso productivo, además de la inestabilidad geopolítica.

«Nos enfrentamos a unas condiciones climáticas cada vez más impredecibles, al aumento de los costes de producción provocado por los conflictos y las tensiones geopolíticas, a un descenso estructural del consumo de vino y a nuevas barreras al comercio y al acceso a los mercados. En conjunto, estos retos están ejerciendo una presión considerable sobre los productores de toda Europa», dijo Luca Rigotti, presidente del grupo de trabajo de vinos en Copa-Cogeca, en un comunicado.

Según sus datos, la producción estimada para la próxima campaña europea será de 133,6 millones de hectolitros de vino y mosto, un 4% inferior a la anterior y un 8% por debajo de la media de las últimas cinco.

«Las cifras confirman la continuidad de una tendencia de descenso gradual en la producción vinícola europea, lo que refleja tanto una creciente volatilidad climática como profundos ajustes en el mercado», explicó el comunicado.

Los tres principales países productores siguen siendo Italia, España y Francia (con el 82% de la producción europea), aunque de ellos sólo España conseguiría revertir la tendencia y aumentar ligeramente la cosecha.

Las predicciones apuntan a que el sector vinícola español alcanzaría una cifra estimada de 34,5 Mhl, lo que supone un incremento del 3 % con respecto a la campaña 2025/26.

Portugal, Rumanía, Eslovenia y Grecia también registrarían un ascenso productivo, contrario a la tendencia general.

MENOR CONSUMO Y EXPORTACIÓN

Además de los efectos del cambio climático en las cosechas, Copa-Cogeca destaca el consumo mundial de vino como otro de los retos para el sector.

«Si en el año 2000 la UE representaba casi el 60% del consumo mundial de vino, hoy en día representa en torno al 48%», apuntaron.

Antonella Rossetti, miembro del gabinete del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, coincidió durante una charla organizada por Copa-Cogeca para presentar estos resultados en que «el problema es el consumo» en particular, añadió, «en países productores como Francia, España, Italia y Alemania».

Por otro lado, Rossetti reconoció que también ha habido «problemas con las exportaciones» que han registrado un descenso durante la última campaña de ventas, y que atribuyó a «la situación geopolítica».

A pesar de ello, aseguró que «no es un sector sin futuro, ni mucho menos, sino que es un sector que está experimentando profundos cambios y al que tenemos que ayudar a adaptarse», por ejemplo a través de las ayudas de la reserva de crisis, la promoción del turismo vinícola y nuevos acuerdos comerciales.

Para los productores, sin embargo, la llegada de nuevos mercados «sigue siendo insuficiente para compensar la reducción del consumo observada en los países tradicionalmente consumidores de vino».

Las exportaciones de vino fuera de la UE cayeron en el último año un 6,8 % en valor y un 3,3 %, en volumen, mientras que entre países europeos el descenso fue del 9,8 % en valor y del 13,4 % en volumen.

En cuanto a la tipología, sólo los vinos sin indicación geográfica se mantuvieron estables, con un aumento del vino a granel y en formato caja.

Los principales destinos de vinos europeos como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido también registraron caídas en exportaciones, aunque aumentaron en otros mercados como Rusia y Hong Kong.