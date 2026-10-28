La UE publica la solicitud de inscripción de la indicación Aceituna Manzanilla de Sevilla, que abarcará solo a toda la provincia

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publica este miércoles 28 la solicitud de inscripción en el registro de la indicación geográfica protegida (IGP) Aceituna Manzanilla de Sevilla/Aceituna Manzanilla de Sevillana, que abarca toda la provincia sevillana.

En la solicitud de inscripción detalla que, como prueba de su reputación, ya en el año 1854 el Archivo Histórico Provincial de Sevilla detalla la salida de diversas mercancías, entre ellas «aceitunas de la variedad Manzanilla, con destino a La Habana».

En la descripción del producto, indica que el producto es la aceituna verde de mesa de la variedad Manzanilla Sevillana o de Sevilla (Olea europaea L.) sometida a transformación mediante el proceso de aderezo de la forma tradicional de la zona geográfica.

También, que la aceituna es recogida a mano durante su ciclo de maduración, antes del envero y cuando ha alcanzado su máximo tamaño.