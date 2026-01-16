La UE perdió un 17% de mano de obra agrícola en una década, mientras que subió en España un 2,3% pese a los problemas para encontrarla

La mano de obra agrícola de la Unión Europea (UE) se redujo un 17% entre 2013 y 2023, mientras que en el mismo periodo los trabajadores del campo español aumentaron un 2,3%, informó este viernes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En 2023, el sector agrícola de la UE contaba con 8,4 millones de personas empleadas, frente a los casi 10,2 millones de trabajadores que se dedicaban a esas labores en 2013, lo que supuso una caída del 17 % en términos relativos.

Como resultado de este descenso, la agricultura ha pasado de representar el 5,2% de la fuerza laboral total de la UE al 3,9% en el periodo citado.

Según Eurostat, la caída de trabajadores agrícolas se debió a la reducción del número de explotaciones agrícolas europeas y al impulso de nuevas tecnologías que ahorran mano de obra, como la mecanización, la automatización y otras innovaciones.

Sin embargo, España, donde ha ya quejas constantes del sector de que falta mano de obra nacional, registró entre 2013 y 2023 un ligero aumento del 2,3 % de su fuerza laboral agrícola, al pasar de 707.000 a 723.000 trabajadores.

Así, los empleados del campo español se erigieron en 2023 como el cuarto grupo más abundante de los Veintisiete, solo por detrás de Rumanía (1,7 millones), Polonia (1,4 millones) e Italia (900.000).

Por otro lado, la oficina europea recogió que, aunque el número de trabajadores haya aumentado en algunos Estados miembros, la proporción de empleo total correspondiente al sector agrícola disminuyó en todos los países de la UE.

Los mayores descensos se registraron en Rumanía (-8,9 %), Croacia y Portugal (-4,7 %).