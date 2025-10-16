La UE modifica las zonas bajo restricciones y la duración de las medidas de control en España por la gripe aviar: el último foco, en Valladolid

La Comisión Europea (CE) ha modificado las superficies que figuran como zonas de protección y de vigilancia en España y otros países de la Unión Europea (UE), así como la duración de las medidas de control, tras los últimos brotes de gripe aviar. El último de ellos este miércoles 15 de nuevo en Valladolid, en la zona restringida de Olmedo.

El Diario Oficial de la UE ha publicado este jueves 16 una decisión de ejecución de la CE por la que se modifica un anexo sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

La Comisión ha examinado las medidas de control de enfermedades adoptadas por España, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia, y ha considerado que los límites de las zonas de protección y vigilancia establecidas por esos países se encuentran a una distancia suficiente de las explotaciones afectadas.

Para prevenir perturbaciones «innecesarias» en el comercio, Bruselas ha modificado las superficies que figuran como zonas de protección y de vigilancia en España, Alemania y Polonia, así como la duración de las medidas de control que deben aplicarse en esas áreas.

En España, la extensión de esas zonas comprende partes de las comarcas de Valverde del Camino (Huelva), Olmedo (Valladolid) y Aranjuez (Madrid). La fecha límite de aplicación de las medidas de control en esos casos va desde el pasado 9 de octubre hasta el próximo 12 de noviembre, según la norma.

UN NUEVO CASO EN VALLADOLID EN LA MISMA ZONA DE RESTRICCIÓN DE OLMEDO

Por otra parte, las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado un nuevo foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una granja de gallinas ponedoras en Olmedo, Valladolid, localizada dentro de la zona restringida del primer foco confirmado el pasado 19 de septiembre.

Con este caso, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, ha confirmado doce focos de IAAP en España en aves de corral en 2025, detectados en Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (6) y Madrid (1).

La sospecha del nuevo foco se inició el 14 de octubre a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta. Ese mismo día se visita la granja que ya estaba inmovilizada, con un censo aproximado de 315.000 aves, se inicia la encuesta epidemiológica y se toman las muestras oficiales remitidas al Laboratorio Central, que hoy ha confirmado la presencia de IAAP subtipo H5N1.

El origen más probable de la infección se atribuye a la proximidad de la granja al foco detectado previamente en el mismo municipio el pasado 19 de septiembre. Desde esa fecha, la Junta de Castilla y León ha intensificado las labores de vigilancia y control de la enfermedad, manteniendo reuniones de trabajo continuas con las empresas afectadas que disponen de naves de producción en distintas localizaciones del entorno del municipio vallisoletano.