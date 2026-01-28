La UE consuma el «golpe» al campo español: se oficializa el etiquetado trampa para los productos de Marruecos

La Unión Europea ha hecho oficial este miércoles 28 la normativa que permite a Marruecos extender sus beneficios arancelarios a los productos agrícolas y pesqueros procedentes del Sáhara Occidental. Según el texto publicado en el DOUE, las modificaciones en las definiciones de origen garantizan que los productos de este territorio se beneficien de las preferencias del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Para ASAJA, con esta aprobación «la UE consuma el golpe al campo español, ya que se oficializa el etiquetado trampa de Marruecos».

La decisión tiene efecto retroactivo desde el 3 de octubre, fecha en la que ambas partes pactaron «in extremis» este cambio para salvar el convenio comercial. Para ASAJA, esta publicación «supone la legalización de una competencia desleal que inunda nuestros mercados con producto extracomunitario bajo un etiquetado confuso, perjudicando gravemente la rentabilidad de nuestros agricultores y pescadores».

Asimismo, creen que esta publicación en el DOUE «no hace sino dar más motivos y fuerza a las movilizaciones convocadas para mañana, jueves 29 de enero. El ‘superjueves’ no es solo una jornada de protesta, es el grito de un sector que se niega a ser la moneda de cambio de la diplomacia con Rabat. La oficialización de este etiquetado trampa justifica que las movilizaciones se mantengan con más firmeza que nunca: no podemos quedarnos en casa mientras el Gobierno certifica en Bruselas la ruina de nuestras explotaciones. Mañana, el campo sale a la calle para exigir que se revierta esta traición y se proteja la soberanía alimentaria de España», denuncia la organización agraria.

ANTECEDENTES

Para entender la gravedad de esta publicación, ASAJA cree que es necesario recordar cómo el Gobierno de España, a través de sus representantes en Bruselas, permitió que esta situación saliera adelante a pesar del rechazo mayoritario del sector.

El pasado 26 de noviembre de 2025, el Parlamento Europeo vivió una jornada negra para el campo español. Se votaba una objeción fundamental para frenar este reglamento de «etiquetado engañoso». El resultado fue de una fragilidad indignante: la objeción para proteger a nuestros productores se perdió por un solo voto (359 a favor de frenarlo, cuando se necesitaban 360). El PSOE fue el único partido de espectro nacional que votó en contra de la objeción, alineándose con los intereses de Marruecos y permitiendo que el reglamento hoy publicado viera la luz. Sin los votos de los eurodiputados socialistas españoles, este atropello se habría detenido.

Esta modificación publicada este miércoles 28 «es un intento desesperado por eludir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del 4 de octubre de 2024, que había anulado el acuerdo comercial por no diferenciar el territorio del Sáhara Occidental».

En lugar de acatar la sentencia y proteger la trazabilidad, la Comisión Europea —con el impulso del Gobierno de Pedro Sánchez— negoció un «Canje de Notas» para sustituir el pacto anulado. Con este cambio, el origen real de los tomates, hortalizas y pescado se oculta bajo nombres de regiones marroquíes (como Dajla o El Aaiún), impidiendo que el consumidor español sepa realmente lo que está comprando.

Desde ASAJA recuerdan que esta decisión del Consejo de Asociación UE-Marruecos solo busca «la continuación del comercio a cualquier precio. Se ha priorizado la estabilidad diplomática con Rabat sobre la supervivencia de las explotaciones familiares españolas. Consideramos que es inadmisible que el Gobierno de España haya maniobrado para salvar un acuerdo que la justicia europea declaró ilegal, y que lo haya hecho por el margen mínimo de un voto. Hoy el DOUE certifica una traición que el campo español no va a olvidar».