La UE alcanza un principio de acuerdo para la PAC sin aclarar cómo queda y cómo se hacen políticas verdes con números rojos

Las instituciones de la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo) alcanzaron este viernes 25 un acuerdo para cerrar la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027, según anunció el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski. Sin embargo, no han aclarado ningún punto del acuerdo salvo diversas obviedades generalistas de que será una PAC «más simple, más justa y más ecológica». Por ello, no es de extrañar que los agricultores que se concentraron en Bruselas no saliera contents e insistieran en un mensaje: No se puede hacer políticas verdes con números rojos», como señaló el vicerpedene de la COPA-COGECA, el español Pedro Gallardo.

«Me llena de satisfacción poder afirmar que lo hemos conseguido. En algunos puntos habríamos deseado un resultado diferente, pero en general creo que podemos estar contentos con el acuerdo que hemos logrado», afirmó Wojciechowski en su cuenta en Twitter.

El acuerdo allana el camino para una PAC «más simple, más justa y más ecológica» que proporcionará un futuro sostenible a los agricultores europeos, indicó por su parte el Consejo en un comunicado.

Añadió que la nueva PAC refuerza las medidas medioambientales y también incluye disposiciones para garantizar un mayor apoyo a las explotaciones agrícolas más pequeñas y ayudar a los jóvenes agricultores a acceder a la profesión.

«Estamos muy satisfechos con los avances que hemos logrado en los dos últimos días, lo que nos da la confianza de que tenemos las condiciones para llegar a un acuerdo», dijo la ministra portuguesa de Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Sin embargo, matizó que «las propuestas deben ser aprobadas por los estados miembros y solo entonces podremos decir realmente si hemos llegado a un acuerdo o no».

LA COPA-COGECA MANDA UN MENSAJE MUY CLARO: «NO PODEMOS HACER POLÍTICAS VERDES CON NÚMEROS ROJOS»

El acuerdo alcanzado este viernes debe ser ratificado por el Consejo de Agricultura y Pesca que se reunirá el lunes y martes próximo en Luxemburgo.

«¡Hay un acuerdo! Tras largas negociaciones tenemos un acuerdo a tres bandas sobre los tres expedientes de la PAC. La agricultura europea está preparada para una nueva era», tuiteó la eurodiputada liberal alemana Ulrike Müller, integrante del equipo de cuatro negociadores por parte de la Eurocámara.

Uno de los temas sensibles era la financiación de los llamados “ecoesquemas”, el instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente, para los que el Parlamento quería un porcentaje mayor de la financiación que los países.

También estaba en el aire la fecha a partir de la que se empezará a aplicar el principio de que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales reciban ayudas de la PAC o el porcentaje del pago básico medio de su región productiva que debe recibir cada agricultor.

Los negociadores también tienen que tratar de llegar a un acuerdo sobre las ayudas de desarrollo rural para cuestiones medioambientales y la redistribución más justa de las ayudas agrícolas, de manera que se reservaría a los pequeños agricultores un porcentaje de las que corresponden a cada país.

Esta mañana, decenas de miembros de asociaciones agrarias de toda Europa, reunidas bajo el paraguas de las dos grandes organizaciones europeas COPA-COGECA, se concentraron en la plaza de Luxemburgo de Bruselas, frente al Parlamento Europeo, para pedir un acuerdo duradero de la PAC en las que el vicerpesidente de la organización europea, el español Pedro Gallardo, ha mandado un mensaje muy claro: «Estamos aquí para demandar que la #PAC siga defendiendo los 3 pilares de la sostenibilidad: #económico #social y #ambiental. No podemos hacer políticas verdes con números rojos«.