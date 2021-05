Nueva apuesta por la cosecha en verde como mejor medida contra el exceso de vino incluso con los fondos del PASVE

Ante la grave crisis que atraviesa el sector vitivinícola riojano, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja estima en al menos 40 millones de euros la cantidad que debería destinarse esta campaña a la vendimia en verde para disminuir las existencias de vino hasta que se recupere el mercado, recurriendo incluso a los fondos del PASVE.

El año pasado fue la primera ocasión en la que se habilitaron ayudas para la vendimia en verde. Este año de nuevo se plantea la posibilidad de retraer fondos del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) para ayudar al sector ante la grave crisis derivada de las restricciones por la pandemia de la Covid-1919.

La UAGR-COAG apuesta en primer lugar por la implementación de ayudas extraordinarias, tanto por el gobierno de España como por la UE, que no provengan del citado Plan. Pero si no se habilitaran fondos adicionales, y no quedara más remedio que retraer fondos del PASVE, la Unión apuesta porque dicho dinero vaya destinado exclusivamente a financiar la cosecha en verde.

Teniendo en cuenta que los fondos empleados el año pasado fueron 91 millones de euros, de los cuales solo 10 fueron a la cosecha en verde, la UAGR considera que este año sería aconsejable dotar con al menos 40 millones de euros la cosecha en verde, ya que es la única medida que elimina materia prima del mercado antes incluso de su transformación a vino.

Respecto al resto de ayudas que se están analizando, la Unión opina que el almacenamiento de vino no es una medida que ayude al sector, puesto que el vino sale al mercado al año siguiente y, además, el aumento del vino almacenado en bodega contribuye siempre a que bajen los precios de la uva.

Y sobre la destilación de crisis la UAGR sostiene que, tal y como se planteó el año pasado (con precios de 0,4 euros por litro para todas las Denominaciones de Origen), no es una medida que beneficie a regiones como Rioja: La apuesta por bajada de rendimientos y aumento de la calidad provoca un aumento de los ya elevados costes de producción, por lo que esa cifra de ayuda se queda muy escasa. Es, por tanto, una ayuda que no resulta adecuada para las Denominaciones que más se han visto afectadas por el cierre del canal HORECA debido a la Covid-1919.